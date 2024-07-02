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Байден назвал "опасным прецедентом" решение суда по Трампу

Байден назвал "опасным прецедентом" решение суда по Трампу - 02.07.2024, ПРАЙМ

Байден назвал "опасным прецедентом" решение суда по Трампу

создает опасный прецедент и нарушает верховенство закона в государстве, заявил действующий президент ША Джо Байден. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T05:50+0300

2024-07-02T05:50+0300

2024-07-02T05:50+0300

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ВАШИНГТОН, 2 июл – ПРАЙМ. Решение американского Верховного суда насчет бывшего главы Белого дома Дональда Трампа создает создает опасный прецедент и нарушает верховенство закона в государстве, заявил действующий президент ША Джо Байден.Ранее Верховный суд Штатов предоставил Трампу частинчый иммунитет по делу о штурме Капитолия."Сегодняшнее решение почти наверняка означает, что действия президента буквально ничем не ограничены, что является фундаментально новым принципом. Это – опасный прецедент, поскольку полномочия администрации больше не будут ограничены законом и даже Верховным судом США", - сказал президент в специальном выступлении, которое транслировал Белый дом. Как добавил глава государства, американская общественность "имеет право получить ответы" относительно штурма Капитолия, но решение Верховного суда делает такое развитие событий "крайне маловероятным". По его словам, теперь сами американцы будут решать, было ли поведение Трампа незаконным.Кроме того, Байден отметил, что будущие главы Белого дома после подобного решения могут начать игнорировать закон. Президент подчеркнул, что в таком случае ему страшно за демократию в Америке.

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россия, сша, джо байден, дональд трамп