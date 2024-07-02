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СМИ узнали о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240702/udary-po-rossii-849676245.html
СМИ узнали о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России
СМИ узнали о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России - 02.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России
Западные чиновники из США и НАТО призывают полностью снять ограничения на удары ВСУ по России, пишет Defence News. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T21:17+0300
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спецоперация на украине
сша
нато
украина
ракетные удары
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Западные чиновники из США и НАТО призывают полностью снять ограничения на удары ВСУ по России, пишет Defence News.Издание отмечает, что с такими призывами к администрации президента США обратились ряд конгрессменов, включая "видных демократов" и генсека НАТО Йенса Столтенберга.Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что политика США в отношении украинского конфликта пересматривалась не раз, и не исключил возможность снятия ограничений.Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
https://1prime.ru/20240629/bespilotniki-849601776.html
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сша, нато, украина, ракетные удары, всу
Спецоперация на Украине, США, НАТО, УКРАИНА, ракетные удары, ВСУ
21:17 02.07.2024
 
СМИ узнали о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России

DN: чиновники США и НАТО призвали снять все ограничения на удары ВСУ по России

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Западные чиновники из США и НАТО призывают полностью снять ограничения на удары ВСУ по России, пишет Defence News.
Издание отмечает, что с такими призывами к администрации президента США обратились ряд конгрессменов, включая "видных демократов" и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что политика США в отношении украинского конфликта пересматривалась не раз, и не исключил возможность снятия ограничений.
Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
MQ-9 Reaper - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
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29 июня, 16:41
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
 
Спецоперация на УкраинеСШАНАТОУКРАИНАракетные ударыВСУ
 
 
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