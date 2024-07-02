https://1prime.ru/20240702/udary-po-rossii-849676245.html

СМИ узнали о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России

СМИ узнали о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России - 02.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о призывах на Западе снять все ограничения на удары по России

Западные чиновники из США и НАТО призывают полностью снять ограничения на удары ВСУ по России, пишет Defence News. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T21:17+0300

2024-07-02T21:17+0300

2024-07-02T21:17+0300

спецоперация на украине

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нато

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Западные чиновники из США и НАТО призывают полностью снять ограничения на удары ВСУ по России, пишет Defence News.Издание отмечает, что с такими призывами к администрации президента США обратились ряд конгрессменов, включая "видных демократов" и генсека НАТО Йенса Столтенберга.Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что политика США в отношении украинского конфликта пересматривалась не раз, и не исключил возможность снятия ограничений.Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.

https://1prime.ru/20240629/bespilotniki-849601776.html

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сша, нато, украина, ракетные удары, всу