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"Удручающая ситуация". Украина собственными руками лишила себя будущего

"Удручающая ситуация". Украина собственными руками лишила себя будущего - 02.07.2024, ПРАЙМ

"Удручающая ситуация". Украина собственными руками лишила себя будущего

Вооруженные силы Украины несут огромные потери, но Владимир Зеленский не садится за стол переговоров. Это грозит стране катастрофой, пишет турецкое издание... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:10+0300

2024-07-02T11:10+0300

2024-07-02T11:28+0300

спецоперация на украине

украина

турция

мирные переговоры

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины несут огромные потери, но Владимир Зеленский не садится за стол переговоров. Это грозит стране катастрофой, пишет турецкое издание dikGAZETE.Отмечается, что попытка Запада навязать договор на своих условиях встретила сопротивление не только в России, но и на всем Глобальном Юге, а также выявила раскол среди союзников Вашингтона.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ это же время ситуация на поле боя для Киева страновится все более удручающей. "Запад с начала боевых действий обеспечил киевской администрации огромные финансовые и военно-технические ресурсы, вся эта помощь не смогла изменить ход вооруженного конфликта в пользу Украины", - сказано в статье.По словам автора, такой расклад должен был подтолкнуть Украину к мирному соглашению с Россией. Однако Зеленский упустил возможность спасти страну и жизни еще в 2022 году, когда послушал тогдашнего премьер-министра Британии Бориса Джонсона и отказался подписать с Москвой уже согласованный договор.Как пишет издание, любой разумный лидер перестал бы выдвигать фантастические проекты, такие как отнять территории у ядерной державы, и приступил бы к мирным переговорам. Но Зеленский продолжает настаивать на "формуле мира", теряя солдат и территории."Единственное, чем можно объяснить эту настойчивость: Зеленский продолжает выполнять программу известных иностранных держав, для которых ни судьба Украины, ни трагедия ее народа не имеют никакого значения", - заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ

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украина, турция, мирные переговоры