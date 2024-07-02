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Власти Украины хотят собрать с Запада миллиарды долларов на закупку оружия

Власти Украины хотят собрать с Запада миллиарды долларов на закупку оружия - 02.07.2024, ПРАЙМ

Власти Украины хотят собрать с Запада миллиарды долларов на закупку оружия

Украина хочет собрать с западных стран 10 миллиардов долларов на закупку оружия у украинских производителей, которое впоследствии будет передано ВСУ, Киеву пока | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:56+0300

2024-07-02T11:56+0300

2024-07-02T11:56+0300

вооружения

украина

запад

оружие

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МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. Украина хочет собрать с западных стран 10 миллиардов долларов на закупку оружия у украинских производителей, которое впоследствии будет передано ВСУ, Киеву пока на эти цели пообещали 675 миллионов долларов, сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак. "Общая сумма средств (подтвержденных Западом – ред.) на сегодняшний день - уже 675 миллионов долларов. И, конечно, общая цель - это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 миллиардов долларов, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши производственные мощности так, как они способны это делать", - сказал Сак в эфире телеканала "Рада". По его словам, сейчас оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить гораздо больше, чем страна может закупить самостоятельно. Именно поэтому Киев хочет, чтобы на эти цели деньги выделил Запад. Как отметил Сак, это уже пообещали сделать Дания, Канада и Нидерланды. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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украина, запад, оружие