https://1prime.ru/20240702/ukraina-849671559.html

США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений

США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений - 02.07.2024, ПРАЙМ

США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений

США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T17:36+0300

2024-07-02T17:36+0300

2024-07-02T17:46+0300

спецоперация на украине

сша

украина

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg

ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.Какие конкретно вооружения будут включены в данный транш помощи, не уточняется.Заявление Остина было озвучено в ходе визита главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон, который проходил во вторник. Кроме того, на 9–11 июля запланирован саммит НАТО.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на ежегодную военную помощь на 60 миллиардов долларов в рамках подписанных соглашений о гарантиях безопасности.Накануне Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Евросоюзом. Подобные документы уже заключены Киевом с рядом стран, в том числе с США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.

https://1prime.ru/20240702/gosdolg-ssha-849670806.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, военная помощь украине