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США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений
США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений - 02.07.2024, ПРАЙМ
США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений
США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T17:36+0300
2024-07-02T17:36+0300
2024-07-02T17:46+0300
спецоперация на украине
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военная помощь украине
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ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.Какие конкретно вооружения будут включены в данный транш помощи, не уточняется.Заявление Остина было озвучено в ходе визита главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон, который проходил во вторник. Кроме того, на 9–11 июля запланирован саммит НАТО.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на ежегодную военную помощь на 60 миллиардов долларов в рамках подписанных соглашений о гарантиях безопасности.Накануне Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Евросоюзом. Подобные документы уже заключены Киевом с рядом стран, в том числе с США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.
https://1prime.ru/20240702/gosdolg-ssha-849670806.html
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сша, украина, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, военная помощь Украине
США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений
Reuters: США объявят о выделении Украине пакета вооружений на $2,3 миллиарда
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов, передает во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина.
Какие конкретно вооружения будут включены в данный транш помощи, не уточняется.
Заявление Остина было озвучено в ходе визита главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова и главы офиса президента Андрея Ермака в Вашингтон, который проходил во вторник. Кроме того, на 9–11 июля запланирован саммит НАТО.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на ежегодную военную помощь на 60 миллиардов долларов в рамках подписанных соглашений о гарантиях безопасности.
Глава ФРС заявил о невозможности поддерживать госдолг США
Накануне Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Евросоюзом. Подобные документы уже заключены Киевом с рядом стран, в том числе с США, Великобританией, Германией, Данией, Испанией, Италией, Францией, Японией, Латвией, Канадой.