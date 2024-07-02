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Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении
Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении - 02.07.2024, ПРАЙМ
Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T20:17+0300
2024-07-02T20:17+0300
2024-07-02T20:17+0300
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении."Сложной остается обстановка на покровском направлении. Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств", — написал Сырский в соцсети Facebook*.5 июня Сырский рассказал о сложной ситуации на кураховском, купянском, харьковском и красноармейском направлениях в ДНР. Ранее МО РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили своё тактическое положение в ДНР.По данным Минобороны России, ВС РФ нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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украина, сырский, александр сырский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СЫРСКИЙ, Александр Сырский
Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении
Глава ВСУ Сырский назвал ситуацию на Красноармейском направлении сложной
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении.
"Сложной остается обстановка на покровском направлении. Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств", — написал Сырский в соцсети Facebook*.
5 июня Сырский рассказал о сложной ситуации на кураховском, купянском, харьковском и красноармейском направлениях в ДНР. Ранее МО РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили своё тактическое положение в ДНР.
По данным Минобороны России, ВС РФ нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
СМИ: Зеленский "не в восторге" от главкома ВСУ Сырского