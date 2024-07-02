https://1prime.ru/20240702/ukraina-849675856.html

Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении

Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении - 02.07.2024, ПРАЙМ

Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T20:17+0300

2024-07-02T20:17+0300

2024-07-02T20:17+0300

спецоперация на украине

украина

сырский

александр сырский

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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении."Сложной остается обстановка на покровском направлении. Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств", — написал Сырский в соцсети Facebook*.5 июня Сырский рассказал о сложной ситуации на кураховском, купянском, харьковском и красноармейском направлениях в ДНР. Ранее МО РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили своё тактическое положение в ДНР.По данным Минобороны России, ВС РФ нанесла 14 групповых ударов высокоточным оружием по объектам украинского военно-промышленного комплекса, за неделю в плен сдались 37 украинцев, ПВО сбила 70 беспилотников над Крымом и Черным морем и еще 43 БПЛА — над Кубанью. Совокупные потери ВСУ за неделю составили до 13 710 человек.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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украина, сырский, александр сырский