https://1prime.ru/20240702/ukraina-849676593.html
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины - 02.07.2024, ПРАЙМ
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T21:46+0300
2024-07-02T21:46+0300
2024-07-02T21:46+0300
спецоперация на украине
сша
украина
бесполетная зона
госдеп
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/36/821263624_0:168:2500:1574_1920x0_80_0_0_6d669f40274d431e1eca886b301db6d1.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Нечего (сказать - ред.) об этом сейчас", — сообщил он журналистам, комментируя призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории Украины. Ранее агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что Киев призывает своих союзников создать бесполетную зону на западе Украины. Для этого предлагается развернуть системы противовоздушной обороны (ПВО) в Польше и Румынии.Как заявил агентству неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности, Киев продолжает вести переговоры с западными союзниками о создании бесполетной зоны над западной частью Украины с использованием систем Patriot, размещенных в Польше или Румынии. Он подчеркнул, что это решение является непростым.Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью inews предложил использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) стран-членов альянса — Польши и Румынии — для оказания помощи Украине. Однако позже действующий на тот момент генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist высказался против идеи сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО блока.
https://1prime.ru/20240129/842917380.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82126/36/821263624_90:0:2410:1740_1920x0_80_0_0_85d4c168735a5e198a2c18be655ad80b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, бесполетная зона, госдеп
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, бесполетная зона, Госдеп
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
Госдеп отказался обсуждать возможность бесполетной зоны над частью Украины
ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Нечего (сказать - ред.) об этом сейчас", — сообщил он журналистам, комментируя призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории Украины.
Ранее агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что Киев призывает своих союзников создать бесполетную зону на западе Украины. Для этого предлагается развернуть системы противовоздушной обороны (ПВО) в Польше и Румынии.
Как заявил агентству неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности, Киев продолжает вести переговоры с западными союзниками о создании бесполетной зоны над западной частью Украины с использованием систем Patriot, размещенных в Польше или Румынии. Он подчеркнул, что это решение является непростым.
Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭК
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью inews предложил использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) стран-членов альянса — Польши и Румынии — для оказания помощи Украине. Однако позже действующий на тот момент генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist высказался против идеи сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО блока.