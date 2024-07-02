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Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины - 02.07.2024, ПРАЙМ
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Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины - 02.07.2024, ПРАЙМ
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины
США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T21:46+0300
2024-07-02T21:46+0300
спецоперация на украине
сша
украина
бесполетная зона
госдеп
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ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. "Нечего (сказать - ред.) об этом сейчас", — сообщил он журналистам, комментируя призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории Украины. Ранее агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что Киев призывает своих союзников создать бесполетную зону на западе Украины. Для этого предлагается развернуть системы противовоздушной обороны (ПВО) в Польше и Румынии.Как заявил агентству неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности, Киев продолжает вести переговоры с западными союзниками о создании бесполетной зоны над западной частью Украины с использованием систем Patriot, размещенных в Польше или Румынии. Он подчеркнул, что это решение является непростым.Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне. Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью inews предложил использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) стран-членов альянса — Польши и Румынии — для оказания помощи Украине. Однако позже действующий на тот момент генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist высказался против идеи сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО блока.
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сша, украина, бесполетная зона, госдеп
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, бесполетная зона, Госдеп
21:46 02.07.2024
 
Госдеп отказался обсуждать бесполетную зону над частью Украины

Госдеп отказался обсуждать возможность бесполетной зоны над частью Украины

© flickr.com / NCinDCШтаб-квартира Государственного департамента США
Штаб-квартира Государственного департамента США - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© flickr.com / NCinDC
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ВАШИНГТОН, 2 июл — ПРАЙМ. США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие призывы Киева, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
"Нечего (сказать - ред.) об этом сейчас", — сообщил он журналистам, комментируя призывы Украины создать бесполетную зону над частью территории Украины.
Ранее агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что Киев призывает своих союзников создать бесполетную зону на западе Украины. Для этого предлагается развернуть системы противовоздушной обороны (ПВО) в Польше и Румынии.
Как заявил агентству неназванный высокопоставленный представитель украинской службы безопасности, Киев продолжает вести переговоры с западными союзниками о создании бесполетной зоны над западной частью Украины с использованием систем Patriot, размещенных в Польше или Румынии. Он подчеркнул, что это решение является непростым.
#Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области, Украина - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2024
Минэнерго предложило установить бесполетную зону над объектами ТЭК
29 января, 10:32
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что эта тема может быть затронута на саммите НАТО в Вашингтоне.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью inews предложил использовать системы противовоздушной обороны (ПВО) стран-членов альянса — Польши и Румынии — для оказания помощи Украине. Однако позже действующий на тот момент генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist высказался против идеи сбивать российские ракеты над Украиной с помощью систем ПВО блока.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАбесполетная зонаГосдеп
 
 
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