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Доллар укрепляется на фоне роста доходности гособлигаций США

Доллар укрепляется на фоне роста доходности гособлигаций США - 02.07.2024, ПРАЙМ

Доллар укрепляется на фоне роста доходности гособлигаций США

Доллар США во вторник получил поддержку от роста доходности американских гособлигаций. Под удар попали низкодоходные валюты, такие как китайский юань и японская | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T11:53+0300

2024-07-02T11:53+0300

2024-07-02T11:53+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Доллар США во вторник получил поддержку от роста доходности американских гособлигаций. Под удар попали низкодоходные валюты, такие как китайский юань и японская иена, которая достигла самого низкого уровня с 1986 года.Доходность 10-летних казначейских облигаций США накануне выросла почти на 14 базисных пунктов, до 4,479%. Аналитики объясняют сложившуюся ситуация ожиданиями победы Трампа, которая ассоциируется с повышением пошлин и государственных заимствований. На момент написания обзора доходность составляла 4,443%.На фоне роста доллара евро растерял часть позиций, в то время как результаты первого тура выборов во Франции более или менее совпали с результатами опросов. Единая валюта подешевела на 0,11%, до 1,07287 доллара."Более успешное выступление Трампа на дебатах по сравнению с (президентом Джо) Байденом укрепило ожидания того, что инфляция может ускориться, кривые доходности станут более крутыми, а доллар продолжит торговаться с премией", - сказал валютный аналитик OCBC Кристофер Вон.Иена сегодня упала до 161,745 за доллар, что стало самым слабым показателем почти за 38 лет. Японская валюта продолжает нисходящее движение, вызванное главным образом серьезным разрывом в процентных ставках США и Японии.Министр финансов Японии заявил во вторник о том, что власти бдительно следят за резкими движениями валютного рынка, но не стал давать четкого предупреждения об интервенции.Иена также снижалась против других валют, поскольку медведи опасались, что пара доллар/иена находится под угрозой интервенции со стороны японских властей.По отношению к евро японская валюта достигла исторического минимума 173,67 в понедельник и была около этого уровня во вторник, а по отношению к австралийскому доллару иена была близка к минимуму за 33 года, поскольку стратегии керри-трейд остаются привлекательными."Все внимание теперь приковано к отчету по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который выйдет в пятницу вечером. Японские власти, отвечающие за валютную политику, отчаянно надеются, что этот отчет укажет на признаки резкого охлаждения рынка труда и поможет ослабить давление на них самих и на многострадальную иену", - сказал Тони Сикамор, рыночный аналитик IG.Разница в доходности 10-летних гособлигаций США и Японии составила 340 базисных пунктов, а в доходности 2-летних – почти 440 базисных пунктов.Китайский юань, который на прошлой неделе достиг семимесячного минимума по отношению к доллару и с тех пор практически не двигался, также испытывает давление: доходность 10-летних американских гособлигаций более чем на 220 базисных пунктов превышает доходность китайских государственных облигаций.По словам трейдеров, позитивные данные по производственному сектору Китая и заявление центрального банка о том, что он будет заимствовать облигации (вероятно, чтобы продавать их и стабилизировать падающую доходность), дали лишь кратковременный толчок валюте в понедельник.Во вторник на оффшорных торгах юань в паре с долларом был на отметке 7,3043, вблизи июньского минимума. На континентальном рынке юань снизился на 0,04% до 7,2712 за доллар.Индекс доллара торговался по 105,93. В центре внимания находятся данные по вакансиям, которые должны выйти позднее во вторник, и выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на форуме ЕЦБ в Португалии.Новозеландский доллар снизился на 0,36%, до 0,6053 доллара США, тестируя поддержку на уровне 200-дневной скользящей средней. Британский фунт снизился на 0,14%, до 1,2633 доллара.Австралийский доллар опустился на 0,3%, до 0,66405 доллара США. Трейдеры анализировали протоколы заседания центрального банка, в которых обсуждался вопрос о том, достаточно ли жесткая политика проводится для замедления инфляции.Цены на рынках свопов предполагают вероятность повышения ставки один к трем уже в следующем месяце."Мы знаем, что это обсуждалось, вопрос в том, что послужит толчком, – сказал экономист ING Роб Карнелл. – Мы склоняемся к прогнозу повышения ставки на августовском заседании".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша