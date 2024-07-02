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Доллар США упал на комментариях главы ФРС Пауэлла

Доллар США упал на комментариях главы ФРС Пауэлла - 02.07.2024, ПРАЙМ

Доллар США упал на комментариях главы ФРС Пауэлла

Доллар США упал в ходе неровных торгов во вторник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своих комментариях выразил... | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T19:59+0300

2024-07-02T19:59+0300

2024-07-02T19:59+0300

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Доллар США упал в ходе неровных торгов во вторник после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своих комментариях выразил некоторую склонность к мягкой денежно-кредитной политике, что было расценено как знак того, что центробанк, вероятно, начнет цикл снижения процентных ставок позже в этом году.Выступая на посвященной денежно-кредитной политике конференции в Португалии, Пауэлл сказал, что экономика США достигла существенного прогресса в отношении инфляции и возвращается на дезинфляционный путь."Председатель ФРС Пауэлл показал свою 'голубиную' суть. По нашему мнению, он дал понять, что можно ожидать понижения ставок в сентябре, признав 'существенный прогресс' в деле снижения инфляции", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег-аналитик Corpay в Торонто.Между тем число вакансий в США в мае выросло на 221 000, до 8,140 млн. Об этом свидетельствуют представленные во вторник данные Министерства труда по вакансиям и текучести рабочей силы (JOLTS).Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что в мае число вакансий составило 7,190 млн. В марте 2022 года индикатор достиг рекордного максимума 12,182 млн.Индекс доллара на момент написания статьи снизился на 0,1%, до 105,74. В последнее время доллар получал поддержку со стороны устойчивого роста доходности казначейских облигаций США.Сейчас участники рынка ждут второго тура парламентских выборов во Франции, который состоится в эти выходные.Пара британский фунт/доллар США вырос на 0,2%, до 1,2677.Пара австралийский доллар/доллар США незначительно снизилась, до 0,6657. Трейдеры изучали протоколы Резервного банка Австралии, которые свидетельствовали об оживленной дискуссии о том, является ли его текущая позиция достаточно жесткой, чтобы обеспечить желаемое замедление инфляции.

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рынки, валютный рынок, доллар сша