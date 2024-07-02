https://1prime.ru/20240702/vsu-849668807.html

"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ

"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ - 02.07.2024, ПРАЙМ

"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ

Вооруженные силы России все контролируют в зоне спецоперации, уничтожают западные истребители. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 02.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-02T16:26+0300

2024-07-02T16:26+0300

2024-07-02T16:26+0300

спецоперация на украине

f-16

запад

всу

россия

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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России все контролируют в зоне спецоперации, уничтожают западные истребители. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все", - отметил он.Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что F-16 при участии в боевых вылетах станут законной целью для России, как и аэропорты, на которых они будут базироваться.Министерство обороны России 2 июня сообщило, что российские ВС ударили по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате атаки семь самолетов Су-27 были уничтожены.

https://1prime.ru/20240628/daniya-849578535.html

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f-16, запад, всу, россия