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"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ
"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ
Вооруженные силы России все контролируют в зоне спецоперации, уничтожают западные истребители. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:26+0300
2024-07-02T16:26+0300
2024-07-02T16:26+0300
спецоперация на украине
f-16
запад
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россия
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МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России все контролируют в зоне спецоперации, уничтожают западные истребители. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все", - отметил он.Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что F-16 при участии в боевых вылетах станут законной целью для России, как и аэропорты, на которых они будут базироваться.Министерство обороны России 2 июня сообщило, что российские ВС ударили по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате атаки семь самолетов Су-27 были уничтожены.
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f-16, запад, всу, россия
Спецоперация на Украине, F-16, ЗАПАД, ВСУ, РОССИЯ
"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ
Боуз: Россия видит расположение всех самолетов на территории Украины
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ.
Вооруженные силы России все контролируют в зоне спецоперации, уничтожают западные истребители. Об этом написал в соцсети Х
ирландский журналист Чей Боуз.
"Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все", - отметил он.
Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что F-16 при участии в боевых вылетах станут законной целью для России, как и аэропорты, на которых они будут базироваться.
Министерство обороны России 2 июня сообщило, что российские ВС ударили по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате атаки семь самолетов Су-27 были уничтожены.
Первые 50 украинцев завершили в Дании обучение по обслуживанию F-16