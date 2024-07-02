Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ - 02.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240702/vsu-849668807.html
"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ
"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ
Вооруженные силы России все контролируют в зоне спецоперации, уничтожают западные истребители. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз. | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T16:26+0300
2024-07-02T16:26+0300
спецоперация на украине
f-16
запад
всу
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России все контролируют в зоне спецоперации, уничтожают западные истребители. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз."Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все", - отметил он.Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что F-16 при участии в боевых вылетах станут законной целью для России, как и аэропорты, на которых они будут базироваться.Министерство обороны России 2 июня сообщило, что российские ВС ударили по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате атаки семь самолетов Су-27 были уничтожены.
https://1prime.ru/20240628/daniya-849578535.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_160:0:2624:1848_1920x0_80_0_0_b873a77b4a5e3507d3ed58f65e5c6784.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
f-16, запад, всу, россия
Спецоперация на Украине, F-16, ЗАПАД, ВСУ, РОССИЯ
16:26 02.07.2024
 
"Русские все видят": на Западе сделали тревожное заявление для ВСУ

Боуз: Россия видит расположение всех самолетов на территории Украины

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России все контролируют в зоне спецоперации, уничтожают западные истребители. Об этом написал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Власти Нидерландов выдали разрешение на экспорт 24 истребителей F-16, первый из которых вскоре будет доставлен на Украину. Тем временем россияне видят на земле все", - отметил он.
Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что F-16 при участии в боевых вылетах станут законной целью для России, как и аэропорты, на которых они будут базироваться.
Министерство обороны России 2 июня сообщило, что российские ВС ударили по аэродрому Миргород в Полтавской области. В результате атаки семь самолетов Су-27 были уничтожены.
Самолеты F-16 - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2024
Первые 50 украинцев завершили в Дании обучение по обслуживанию F-16
28 июня, 15:07
 
Спецоперация на УкраинеF-16ЗАПАДВСУРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала