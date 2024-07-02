https://1prime.ru/20240702/zelenskiy-849648055.html
"Закрыл лицо руками". Раскрыто, что пришлось пережить Зеленскому
"Закрыл лицо руками". Раскрыто, что пришлось пережить Зеленскому - 02.07.2024, ПРАЙМ
"Закрыл лицо руками". Раскрыто, что пришлось пережить Зеленскому
На фоне дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, а также первого тура выборо во Франции украинский лидер Владимир Зеленский пережил... | 02.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-02T08:36+0300
2024-07-02T08:36+0300
2024-07-02T08:36+0300
украина
франция
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ. На фоне дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, а также первого тура выборо во Франции украинский лидер Владимир Зеленский пережил "несколько плохих дней", обратил внимание обозреватель издания Spectator Гэвин Мортимер."Для Владимира Зеленского это были несколько плохих дней. Президент Украины, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе", — пишет автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, он добавил, что всем хорошо известно отношение Трампа к украинскому конфликту. Он неоднократно говорил, что намерен закончить его в кратчайшие сроки в случае прихода к власти. Также обозреватель упомянул выбора во Франции, отметив, что, хоть результаты еще неизвестны, но то, что Макрон не будет формировать следующее правительство, уже понятно. По его словам, политический план французкого президента отныне мертв.Ранее в ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. По общему мнению экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома выступил неудачно, так как много запинался, давал оппоненту на себя нападать и приводил ложные аргуметы. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.В то же время по итогам первого тура парламентских выборов во Франции лидером стала партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Она набрала 34,2 процента голосов, обогнав партию главы государства.
https://1prime.ru/20240701/zelenskiy-849643161.html
украина
франция
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f9b16acead2698e9dbb7a7bebd896865.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, франция, сша, владимир зеленский
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Владимир Зеленский
"Закрыл лицо руками". Раскрыто, что пришлось пережить Зеленскому
Spectator: Зеленский пережил плохие дни из-за событий в США и Франции
МОСКВА, 2 июл – ПРАЙМ.
На фоне дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, а также первого тура выборо во Франции украинский лидер Владимир Зеленский пережил "несколько плохих дней", обратил внимание обозреватель издания Spectator
Гэвин Мортимер.
"Для Владимира Зеленского это были несколько плохих дней. Президент Украины, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе", — пишет автор.
Кроме того, он добавил, что всем хорошо известно отношение Трампа к украинскому конфликту. Он неоднократно говорил, что намерен закончить его в кратчайшие сроки в случае прихода к власти.
СМИ: Зеленский "не в восторге" от главкома ВСУ Сырского
Также обозреватель упомянул выбора во Франции, отметив, что, хоть результаты еще неизвестны, но то, что Макрон не будет формировать следующее правительство, уже понятно. По его словам, политический план французкого президента отныне мертв.
Ранее в ночь на 28 июня в Атланте прошли теледебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. По общему мнению
экспертов и журналистов, действующий хозяин Белого дома выступил неудачно, так как много запинался, давал оппоненту на себя нападать и приводил ложные аргуметы. Второй раунд запланирован на 10 сентября, он пройдет в эфире телеканала ABC. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
В то же время по итогам первого тура парламентских выборов во Франции лидером стала партия "Национальное объединение" во главе с Марин Ле Пен. Она набрала 34,2 процента голосов, обогнав партию главы государства.