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Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"
Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"
Президент Турции заявил, что Анкара и Москва намерены скорее сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об это он сказал на встрече с российским лидером Владимиром... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:37+0300
2024-07-03T15:37+0300
2024-07-03T15:38+0300
энергетика
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АСТАНА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Турции заявил, что Анкара и Москва намерены скорее сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об это он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане. "Анкара и Москва также ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал Реджеп Эрдоган.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ее проект состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна. Корпорация "Росатом" и Турция также ведут диалог по строительству атомной электростанции (АЭС) "Синоп".
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Энергетика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС, АЭС "Аккую"
Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"
Эрдоган: рассчитывает на скорую сдачу в эксплуатацию АЭС "Аккую"
АСТАНА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Турции заявил, что Анкара и Москва намерены скорее сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об это он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.
"Анкара и Москва также ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал Реджеп Эрдоган.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ее проект состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна. Корпорация "Росатом" и Турция также ведут диалог по строительству атомной электростанции (АЭС) "Синоп".