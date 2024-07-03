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Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"

Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую" - 03.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"

Президент Турции заявил, что Анкара и Москва намерены скорее сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об это он сказал на встрече с российским лидером Владимиром... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:37+0300

2024-07-03T15:37+0300

2024-07-03T15:38+0300

энергетика

турция

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

аэс

аэс "аккую"

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АСТАНА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Турции заявил, что Анкара и Москва намерены скорее сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об это он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане. "Анкара и Москва также ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал Реджеп Эрдоган.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ее проект состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна. Корпорация "Росатом" и Турция также ведут диалог по строительству атомной электростанции (АЭС) "Синоп".

турция

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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс, аэс "аккую"