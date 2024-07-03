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Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую" - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"
Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"
Президент Турции заявил, что Анкара и Москва намерены скорее сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об это он сказал на встрече с российским лидером Владимиром... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:37+0300
2024-07-03T15:38+0300
энергетика
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
аэс
аэс "аккую"
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АСТАНА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Турции заявил, что Анкара и Москва намерены скорее сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об это он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане. "Анкара и Москва также ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал Реджеп Эрдоган.АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ее проект состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна. Корпорация "Росатом" и Турция также ведут диалог по строительству атомной электростанции (АЭС) "Синоп".
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турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс, аэс "аккую"
Энергетика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС, АЭС "Аккую"
15:37 03.07.2024 (обновлено: 15:38 03.07.2024)
 
Эрдоган: Москва и Анкара рассчитывают на скорое начало работы АЭС "Аккую"

Эрдоган: рассчитывает на скорую сдачу в эксплуатацию АЭС "Аккую"

© Sputnik | Перейти в медиабанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции
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АСТАНА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Турции заявил, что Анкара и Москва намерены скорее сдать в эксплуатацию АЭС "Аккую". Об это он сказал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Астане.
"Анкара и Москва также ведут переговоры относительно строительства АЭС "Синоп" в Турции. Полагаю, что мы можем предпринять серьезные шаги в данном направлении", - сказал Реджеп Эрдоган.
АЭС "Аккую" — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Ее проект состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна. Корпорация "Росатом" и Турция также ведут диалог по строительству атомной электростанции (АЭС) "Синоп".
 
ЭнергетикаТУРЦИЯРОССИЯВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАЭСАЭС "Аккую"
 
 
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