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В СФ предложили компенсировать расходы при экспорте автомобилей в Африку

В СФ предложили компенсировать расходы при экспорте автомобилей в Африку - 03.07.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили компенсировать расходы при экспорте автомобилей в Африку

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой увеличить до 100% лимит субсидий на... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:12+0300

2024-07-03T15:12+0300

2024-07-03T15:12+0300

авто

россия

африка

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов обратился к первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову с просьбой увеличить до 100% лимит субсидий на расходы при экспорте российских автомобилей в Африку, Латамерику и на Ближний Восток, копия обращения есть в распоряжении РИА Новости. "В целях обеспечения прироста объема экспорта высоколокализованных отечественных автомобилей, освоения новых рынков и увеличения объемов перевозок по международным транспортным коридорам необходимо рассмотреть возможность увеличения лимитов субсидирования (компенсации) затрат на транспортировку продукции автомобилестроения на экспорт до 100% (для дальних рынков – Африка, Ближний Восток, Латинская Америка)", - написал Кутепов в обращении. Сенатор также отметил, что с учетом нынешней ключевой ставки любая новая российская модель автомобилей "неконкурентна относительно моделей иностранных компаний, которые имеют доступ к более дешевым финансовым ресурсам". Он также напомнил, что программа льготных автокредитов, которая помогает нарастить продажи автомобилей с высокой локализацией, заканчивается в 2024 году. "В настоящее время лимит выделенных на программу средств на 2024 год заканчивается, в связи с чем сформирован запрос на поддержку программы до конца 2024 года", - добавил Кутепов.

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авто, россия, африка, совфед