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Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы

Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы - 03.07.2024, ПРАЙМ

Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы

К 2035 году количество топливных станций в Европе может сократиться вдвое. По прогнозам ING Research, инвестиции в АЗС значительно потеряют привлекательность. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:24+0300

2024-07-03T14:24+0300

2024-07-03T14:24+0300

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. К 2035 году количество топливных станций в Европе может сократиться вдвое. По прогнозам ING Research, инвестиции в АЗС значительно потеряют привлекательность. Учитывая планы ЕС прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и практически полного исчезновения таких авто к 2053-му, вложения в строительство АЗС становится бессмысленным. Большая часть из тех, что закроются, представляет собой маленькие и часто необслуживаемые заправки, зависящие исключительно от продажи топлива.Между тем, в Европейском Союзе в 2023 году было продано 10,5 миллиона новых электромобилей. Почти пятая часть электромобилей, проданных в ЕС в 2023 году, была произведена в Китае. И вскоре этот показатель достигнет 25 процентов.

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азс, ес, авто, топливо, электромобили