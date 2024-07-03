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Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы
Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы
К 2035 году количество топливных станций в Европе может сократиться вдвое. По прогнозам ING Research, инвестиции в АЗС значительно потеряют привлекательность. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:24+0300
2024-07-03T14:24+0300
азс
ес
авто
топливо
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. К 2035 году количество топливных станций в Европе может сократиться вдвое. По прогнозам ING Research, инвестиции в АЗС значительно потеряют привлекательность. Учитывая планы ЕС прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и практически полного исчезновения таких авто к 2053-му, вложения в строительство АЗС становится бессмысленным. Большая часть из тех, что закроются, представляет собой маленькие и часто необслуживаемые заправки, зависящие исключительно от продажи топлива.Между тем, в Европейском Союзе в 2023 году было продано 10,5 миллиона новых электромобилей. Почти пятая часть электромобилей, проданных в ЕС в 2023 году, была произведена в Китае. И вскоре этот показатель достигнет 25 процентов.
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азс, ес, авто, топливо, электромобили
АЗС, ЕС, Авто, топливо, электромобили
14:24 03.07.2024
 
Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС в ближайшие годы

ING Research: Эксперты прогнозируют закрытие половины АЗС к 2035 году

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. К 2035 году количество топливных станций в Европе может сократиться вдвое. По прогнозам ING Research, инвестиции в АЗС значительно потеряют привлекательность.
Учитывая планы ЕС прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году и практически полного исчезновения таких авто к 2053-му, вложения в строительство АЗС становится бессмысленным. Большая часть из тех, что закроются, представляет собой маленькие и часто необслуживаемые заправки, зависящие исключительно от продажи топлива.
Между тем, в Европейском Союзе в 2023 году было продано 10,5 миллиона новых электромобилей. Почти пятая часть электромобилей, проданных в ЕС в 2023 году, была произведена в Китае. И вскоре этот показатель достигнет 25 процентов.
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