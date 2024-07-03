https://1prime.ru/20240703/beg-849714834.html

Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности

Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности - 03.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила трансформацию российской экономики с тяжелым марафонским забегом. Ее слова передает корреспондент РБК. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:04+0300

2024-07-03T17:04+0300

2024-07-03T17:04+0300

экономика

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/83013/33/830133363_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_6fffeb0df045ece45a5d479eb14cbae5.jpg

МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила трансформацию российской экономики с тяжелым марафонским забегом. Ее слова передает корреспондент РБК."2023 год — очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста. Но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями", — отметила Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.Поэтому, подчеркнула она, следует разумно распределять силы на столь большой дистанции. В числе основных ограничителей экономики она назвала нехватку рабочих рук, проблемы с технологическими решениями и долгосрочными инвестициями.Ранее глава ВТБ Андрей Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер, которая поборола инфляцию и вывела экономику на новый уровень.

https://1prime.ru/20240606/kredity-848898785.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эльвира набиуллина