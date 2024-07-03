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Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности
Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности - 03.07.2024, ПРАЙМ
Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила трансформацию российской экономики с тяжелым марафонским забегом. Ее слова передает корреспондент РБК. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:04+0300
2024-07-03T17:04+0300
2024-07-03T17:04+0300
экономика
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила трансформацию российской экономики с тяжелым марафонским забегом. Ее слова передает корреспондент РБК."2023 год — очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста. Но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями", — отметила Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.Поэтому, подчеркнула она, следует разумно распределять силы на столь большой дистанции. В числе основных ограничителей экономики она назвала нехватку рабочих рук, проблемы с технологическими решениями и долгосрочными инвестициями.Ранее глава ВТБ Андрей Костин сравнил Набиуллину с Маргарет Тэтчер, которая поборола инфляцию и вывела экономику на новый уровень.
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эльвира набиуллина
Экономика, Эльвира Набиуллина
Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности
РБК: Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности
МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила трансформацию российской экономики с тяжелым марафонским забегом. Ее слова передает корреспондент РБК
.
"2023 год — очень высокие темпы роста, сейчас высокие темпы роста. Но, мне кажется, нам важно осмыслить нынешнюю ситуацию и понять, что это длинный забег. Это действительно марафонская дистанция, причем по пересеченной местности и с препятствиями", — отметила Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.
Поэтому, подчеркнула она, следует разумно распределять силы на столь большой дистанции. В числе основных ограничителей экономики она назвала нехватку рабочих рук, проблемы с технологическими решениями и долгосрочными инвестициями.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сравнил
Набиуллину с Маргарет Тэтчер, которая поборола инфляцию и вывела экономику на новый уровень.
Набиуллина назвала оптимистами тех, кто берет кредиты