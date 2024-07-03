https://1prime.ru/20240703/bmw-849691447.html

"Бандитский" кроссовер получил в России самую мощную версию

"Бандитский" кроссовер получил в России самую мощную версию - 03.07.2024, ПРАЙМ

"Бандитский" кроссовер получил в России самую мощную версию

В Москву привезли самую мощную версию кроссовера BMW X5 - Competition 2024 года, сообщили журналисты издания SPEEDME.RU. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:13+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В Москву привезли самую мощную версию кроссовера BMW X5 - Competition 2024 года, сообщили журналисты издания SPEEDME.RU."Новый BMW X5 M Competition третьего поколения (F95) в рестайлинговом варианте обладает впечатляющими техническими характеристиками. Автомобиль оснащен 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 625 лошадиных сил. Этот двигатель поддерживает 48-вольтовую гибридную технологию, которая включает 12-сильный электромотор, встроенный в 8-диапазонную автоматическую трансмиссию", - сказано в публикации.Отмечается, что инновациноые технологии, которые используются в двигателе, позволяют авто разогнаться до 100 километров в час менее чем за четыре секунды. При этом максимальная скорость ограничена 249 км/ч, с пакетом M Driver Package - 285 км/ч.В салоне кроссовера расположены изогнутый дисплей, украшения в виде широкой планки из ценных пород дерева Fineline Black с эффектом блестящего металла, кожаный руль, аудиосистема Harman Kardon Surround Sound и другие новшества.По данным издания, стоимость кроссовера составляет 22,55 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20240629/avtovaz-849602504.html

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