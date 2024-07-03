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Исследователь Ракша показал на карте будущую "демографическую черную дыру" - 03.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Исследователь Ракша показал на карте будущую "демографическую черную дыру"
Исследователь Ракша показал на карте будущую "демографическую черную дыру" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Исследователь Ракша показал на карте будущую "демографическую черную дыру"
Согласно новым работам, опубликованным в журнале The Lancet, проблема нехватки рабочих рук на фоне низкой рождаемости вскоре станет глобальной. Ученые и... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:54+0300
2024-07-03T12:54+0300
экономика
демография
рождаемость
трудовые мигранты
мигранты
юго-восточная азия
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Согласно новым работам, опубликованным в журнале The Lancet, проблема нехватки рабочих рук на фоне низкой рождаемости вскоре станет глобальной. Ученые и экономисты видят четыре способа решения, пишет автор издания РИА Новости.Первый - стимуляция рождаемости. Второй - развитие активного долголетия. Третий - замена рабочих рук роботами и, наконец, миграция. Однако даже приглашенные трудовые ресурсы в будущем могут стать дефицитом. "Восточная Азия — будущая черная дыра в демографии всего человечества", — считает демограф Алексей Ракша. По его словам, в этом регионе самый низкий уровень рождаемости в мире. Более того, по его мнению, трудовые мигранты предпочтут Южную Корею, ОАЭ или Турцию для работы, если у них будет возможность выбора.Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, признал ранее президент Владимир Путин. Он отметил, что нужно вернуться к ее обсуждению как можно быстрее — нельзя делать вид, что проблемы не существует.
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демография, рождаемость, трудовые мигранты, мигранты, юго-восточная азия
Экономика, демография, рождаемость, Трудовые мигранты, Мигранты, юго-восточная Азия
12:54 03.07.2024
 
Исследователь Ракша показал на карте будущую "демографическую черную дыру"

РИА: демограф Ракша назвал Восточную Азию будущей "черной дырой демографии"

© fotolia.com / chungkingКитай
Китай - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© fotolia.com / chungking
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Согласно новым работам, опубликованным в журнале The Lancet, проблема нехватки рабочих рук на фоне низкой рождаемости вскоре станет глобальной. Ученые и экономисты видят четыре способа решения, пишет автор издания РИА Новости.
Первый - стимуляция рождаемости. Второй - развитие активного долголетия. Третий - замена рабочих рук роботами и, наконец, миграция. Однако даже приглашенные трудовые ресурсы в будущем могут стать дефицитом.
"Восточная Азия — будущая черная дыра в демографии всего человечества", — считает демограф Алексей Ракша. По его словам, в этом регионе самый низкий уровень рождаемости в мире. Более того, по его мнению, трудовые мигранты предпочтут Южную Корею, ОАЭ или Турцию для работы, если у них будет возможность выбора.
Осмысленной миграционной политики в России пока не выстроено, признал ранее президент Владимир Путин. Он отметил, что нужно вернуться к ее обсуждению как можно быстрее — нельзя делать вид, что проблемы не существует.
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