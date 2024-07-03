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В России прокомментировали соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В России прокомментировали соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией
В России прокомментировали соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией - 03.07.2024, ПРАЙМ
В России прокомментировали соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией
Россия выражает надежду на скорое подписание Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией временного соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ),... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:52+0300
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия выражает надежду на скорое подписание Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией временного соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), рассказал журналистам российский вице-премьер Алексей Оверчук. "В рамках Евразийского экономического союза ведутся переговоры по временному соглашению о зоне свободной торговли - по ограниченному количеству товаров, но это те товарные группы, которые, в первую очередь, интересны Монголии. Это мясо, кожа, шерсть, кашемир. С нашей стороны тоже достаточно хороший набор предложен для Монголии", - отметил Оверчук по итогам переговоров лидеров двух стран. "Мы посмотрим это временное соглашение. Рассчитываем его подписать до конца года и дальше в течение трех лет будем наблюдать, как эти отношения выстраиваются. После по итогам будем принимать решение уже о дальнейшем развитии", - добавил вице-премьер. Ранее, в июне, замглавы МИД РФ Александр Панкин говорил, что соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Монголией прорабатывается, препятствий в рамках переговорного процесса нет.
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россия, монголия, еаэс
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, ЕАЭС
13:52 03.07.2024 (обновлено: 13:53 03.07.2024)
 
В России прокомментировали соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией

Оверчук: Россия рассчитывает на соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Монголией

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия выражает надежду на скорое подписание Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией временного соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), рассказал журналистам российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"В рамках Евразийского экономического союза ведутся переговоры по временному соглашению о зоне свободной торговли - по ограниченному количеству товаров, но это те товарные группы, которые, в первую очередь, интересны Монголии. Это мясо, кожа, шерсть, кашемир. С нашей стороны тоже достаточно хороший набор предложен для Монголии", - отметил Оверчук по итогам переговоров лидеров двух стран.
"Мы посмотрим это временное соглашение. Рассчитываем его подписать до конца года и дальше в течение трех лет будем наблюдать, как эти отношения выстраиваются. После по итогам будем принимать решение уже о дальнейшем развитии", - добавил вице-премьер.
Ранее, в июне, замглавы МИД РФ Александр Панкин говорил, что соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с Монголией прорабатывается, препятствий в рамках переговорного процесса нет.
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
6 июня, 11:45
 
РОССИЯМОНГОЛИЯЕАЭС
 
 
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