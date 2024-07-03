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ФАС выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" - 03.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну"
ФАС выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" - 03.07.2024, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:05+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента в Крыму и Севастополе, сообщило ведомство. "ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, "Мегафону" и "Билайну". Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство выдало предупреждение, так как такие действия операторов ущемляют интересы абонентов. Служба напомнила, что с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.
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россия, фас рф, мтс, мегафон, билайн
РОССИЯ, ФАС РФ, МТС, Мегафон, Билайн
10:05 03.07.2024
 
ФАС выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну"

ФАС выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну", взимающим допплату в Крыму

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждения МТС, "Мегафону" и "Билайну" о прекращении взимания дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента в Крыму и Севастополе, сообщило ведомство.
"ФАС выдала предупреждения операторам связи МТС, "Мегафону" и "Билайну". Речь идет о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство выдало предупреждение, так как такие действия операторов ущемляют интересы абонентов.
Служба напомнила, что с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи в Крыму и Севастополе без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона.
%Открытое акционерное общество Альфа-Банк - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
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