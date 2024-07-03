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В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну
В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну
Посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию американским оружием Соединенные Штаты хотят развязать полномасштабную войну, заявил депутат | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T06:59+0300
2024-07-03T06:59+0300
2024-07-03T07:40+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – ПРАЙМ. Посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию американским оружием Соединенные Штаты хотят развязать полномасштабную войну, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16", - сказал парламентарий РИА Новости.Кроме того, как отметил депутат, всему цивилизованную миру уже пора поставить на место президента США Джо Байдена, который превратил государство в несущую в мир убийства и терроризм страну.Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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РОССИЯ, США, УКРАИНА, СВО
В Госдуме обвинили США в попытке развязать полномасштабную войну
Депутат Шеремет обвинил США в попытке развязать полномасштабную войну
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – ПРАЙМ. Посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию американским оружием Соединенные Штаты хотят развязать полномасштабную войну, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну. Отсюда в том числе передача Киеву и истребителей F-16", - сказал парламентарий РИА Новости.
Кроме того, как отметил депутат, всему цивилизованную миру уже пора поставить на место президента США Джо Байдена, который превратил государство в несущую в мир убийства и терроризм страну.
Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
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