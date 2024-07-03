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Раскрыто, готовы ли IT-компании в России брать сотрудников без опыта

Раскрыто, готовы ли IT-компании в России брать сотрудников без опыта - 03.07.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, готовы ли IT-компании в России брать сотрудников без опыта

Более 90% IT-компаний в России готовы принимать на работу сотрудников без навыков программирования, так как нуждаются в том числе в нетехнических специалистах,... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T07:01+0300

2024-07-03T07:01+0300

2024-07-03T07:01+0300

россия

it-компании

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Более 90% IT-компаний в России готовы принимать на работу сотрудников без навыков программирования, так как нуждаются в том числе в нетехнических специалистах, а 65% - не против брать стажеров без технического образования и опыта работа в этой сфере, подсчитали для РИА Новости специалисты исследовательского центра "Зарплаты.ру". "Специалисты без навыков программирования нужны почти во всех IТ-компаниях - 94%, среди них по востребованности лидируют UX-дизайнеры - 26%, IT-рекрутеры - 25%, менеджеры проектов - 24%, менеджеры по продукту - 24%, технические писатели - 21%", - говорится в отчете по итогам исследования, в ходе которого опросили 1,9 тысячи руководителей IT-компаний. Кроме того, российские IТ-компании нуждаются в следующих нетехнических специалистах: маркетологи (19%), специалисты по связям с общественностью (19%), UX-писатели (15%), переводчики (10%). По мнению участников исследования, сложнее всего сегодня найти и нанять UX-дизайнеров (21%), технических писателей (20%), менеджеров по продукту (20%), IТ-рекрутеров (19%), UX-писателей (18%). Как показали данные, в большинстве российских IT-компаний есть программы повышения квалификации для нетехнических специалистов: собственные программы внутри компании (41%), программы в партнерстве с онлайн-школами (35%), программы в сотрудничестве с вузами (11%). "Кроме того, 65% IТ-компаний готовы брать стажеров без технического образования и опыта. Из них 95% работодателей готовы оплачивать стажировки", - уточняется там же.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, it-компании