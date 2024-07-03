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Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России — и не только на фронте
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России — и не только на фронте - 03.07.2024, ПРАЙМ
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России — и не только на фронте
Помимо продвижения на фронте у русских есть и более значительные успехи, рассказал в беседе с Parlamentní listy аналитик Ярослав Штефец. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:53+0300
2024-07-03T14:53+0300
2024-07-03T14:53+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Помимо продвижения на фронте у русских есть и более значительные успехи, рассказал в беседе с Parlamentní listy аналитик Ярослав Штефец."В чем российская армия продвинулась очень далеко, так это способность противостоять все более высокотехнологичному западному оружию, постепенно пересекающему все новые и новые "запретные" линии", — заметил аналитик.Штефец отметил, что Россия смогла существенно расширить производство оружия и боеприпасов, включая высокотехнологичное вооружение, что является значительным изменением. Россия опережает НАТО по поставкам артиллерийских боеприпасов, "умных" бомб, беспилотников-камикадзе и компонентов для поврежденной техники.Кроме того, Россия достигла успехов в мировой политике, заключив договор о взаимопомощи с Ираном и Северной Кореей, а также получив поддержку Китая и растущую симпатию в африканских и южноамериканских странах.Важно, что Россия смогла выдержать санкции, введенные против нее США и ЕС, и использовать их для укрепления своей промышленности и сельского хозяйства, а также ускорения интеграции с БРИКС+, заключил аналитик.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
Далеко продвинулись. В Чехии признали успехи России — и не только на фронте
Аналитик Штефец: Россия далеко продвинулась, и не только на фронте
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Помимо продвижения на фронте у русских есть и более значительные успехи, рассказал
в беседе с Parlamentní listy аналитик Ярослав Штефец.
"В чем российская армия продвинулась очень далеко, так это способность противостоять все более высокотехнологичному западному оружию, постепенно пересекающему все новые и новые "запретные" линии", — заметил аналитик.
Штефец отметил, что Россия смогла существенно расширить производство оружия и боеприпасов, включая высокотехнологичное вооружение, что является значительным изменением. Россия опережает НАТО по поставкам артиллерийских боеприпасов, "умных" бомб, беспилотников-камикадзе и компонентов для поврежденной техники.
Кроме того, Россия достигла успехов в мировой политике, заключив договор о взаимопомощи с Ираном и Северной Кореей, а также получив поддержку Китая и растущую симпатию в африканских и южноамериканских странах.
Важно, что Россия смогла выдержать санкции, введенные против нее США и ЕС, и использовать их для укрепления своей промышленности и сельского хозяйства, а также ускорения интеграции с БРИКС+, заключил аналитик.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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