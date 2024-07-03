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АЕБ улучшила прогноз по продажам легковушек и LCV в России

АЕБ улучшила прогноз по продажам легковушек и LCV в России - 03.07.2024, ПРАЙМ

АЕБ улучшила прогноз по продажам легковушек и LCV в России

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) улучшила прогноз по рынку новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 2024 год: ожидает продаж на уровне 1,45 | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:57+0300

2024-07-03T11:57+0300

2024-07-03T11:57+0300

россия

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) улучшила прогноз по рынку новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ на 2024 год: ожидает продаж на уровне 1,45 миллионов машин, говорится в её сообщении. Согласно прогнозу, озвученному в январе, в ассоциации видели рынок 2024 года в объеме 1,3 миллиона автомобилей. "Учитывая различные экономические, регуляторные, политические факторы и исходя из того, что санкционное и иное давление останется на том же уровне до конца года, комитет автопроизводителей считает, что общий объем рынка новых автомобилей в 2024 г. составит – 1,45 млн. автомобилей", - отмечается в пресс-релизе. По данным АЕБ со ссылкой на аналитическую компанию ППК, в 2023 году рынок новых легковых автомобилей и LCV в России составил 1 127 856 проданных машин, что почти на 158% больше, чем годом ранее.

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россия, авто, спрос на легковые авто