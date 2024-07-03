https://1prime.ru/20240703/minfin-849690939.html

Минфин оценил июньские выплаты нефтяникам по топливному демпферу

Минфин оценил июньские выплаты нефтяникам по топливному демпферу - 03.07.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил июньские выплаты нефтяникам по топливному демпферу

Нефтяные компании в июне получили выплаты за май из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 158,1 миллиарда рублей, свидетельствуют... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:06+0300

2024-07-03T12:06+0300

2024-07-03T12:13+0300

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минфин

нефть

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Нефтяные компании в июне получили выплаты за май из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 158,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.Годом ранее выплата составляла 78,6 миллиарда рублей.В мае этого этого года выплаты компаниям составили 201,7 миллиарда рублей, в апреле - 187,2 миллиарда рублей, в марте - 164,4 миллиарда рублей, в феврале - 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.Минэнерго и Минфин России обсуждают корректировку формулы расчета топливного демпфера, но вопрос пока не горячий, поэтому решения нет, говорил в июне журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

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россия, минфин, нефть