https://1prime.ru/20240703/mongoliya-849694200.html

Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС

Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС

Договоренности между Монголией и ЕАЭС помогут развитию союза, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:04+0300

2024-07-03T13:04+0300

2024-07-03T13:04+0300

владимир путин

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монголия

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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Договоренности между Монголией и ЕАЭС помогут развитию союза, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин."Этот шаг не только укрепит формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.Он также предложил обсудить сотрудничество в энергетике - и углеводороды, и электроэнергетику. "Здесь есть о чем говорить", - отметил Путин.Стороны рассчитывают, что до конца года временное соглашение о свободной торговле между Монголией и членами ЕАЭС будет подписано, сообщили ранее в Евразийской экономической комиссии.

https://1prime.ru/20240425/mongoliya-847688085.html

монголия

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владимир путин, еаэс, монголия, шос