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Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС
Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС
Договоренности между Монголией и ЕАЭС помогут развитию союза, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:04+0300
2024-07-03T13:04+0300
владимир путин
еаэс
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Договоренности между Монголией и ЕАЭС помогут развитию союза, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин."Этот шаг не только укрепит формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.Он также предложил обсудить сотрудничество в энергетике - и углеводороды, и электроэнергетику. "Здесь есть о чем говорить", - отметил Путин.Стороны рассчитывают, что до конца года временное соглашение о свободной торговле между Монголией и членами ЕАЭС будет подписано, сообщили ранее в Евразийской экономической комиссии.
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владимир путин, еаэс, монголия, шос
Владимир Путин, ЕАЭС, МОНГОЛИЯ, ШОС
13:04 03.07.2024
 
Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС

Путин: заключение соглашения между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Договоренности между Монголией и ЕАЭС помогут развитию союза, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин.
"Этот шаг не только укрепит формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Он также предложил обсудить сотрудничество в энергетике - и углеводороды, и электроэнергетику. "Здесь есть о чем говорить", - отметил Путин.
Стороны рассчитывают, что до конца года временное соглашение о свободной торговле между Монголией и членами ЕАЭС будет подписано, сообщили ранее в Евразийской экономической комиссии.
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Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях
25 апреля, 12:17
 
Владимир ПутинЕАЭСМОНГОЛИЯШОС
 
 
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