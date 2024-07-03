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Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС
Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС
Договоренности между Монголией и ЕАЭС помогут развитию союза, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:04+0300
2024-07-03T13:04+0300
2024-07-03T13:04+0300
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Договоренности между Монголией и ЕАЭС помогут развитию союза, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин."Этот шаг не только укрепит формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.Он также предложил обсудить сотрудничество в энергетике - и углеводороды, и электроэнергетику. "Здесь есть о чем говорить", - отметил Путин.Стороны рассчитывают, что до конца года временное соглашение о свободной торговле между Монголией и членами ЕАЭС будет подписано, сообщили ранее в Евразийской экономической комиссии.
https://1prime.ru/20240425/mongoliya-847688085.html
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владимир путин, еаэс, монголия, шос
Владимир Путин, ЕАЭС, МОНГОЛИЯ, ШОС
Путин оценил соглашение между Монголией и ЕАЭС
Путин: заключение соглашения между Монголией и ЕАЭС создаст новые возможности
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Договоренности между Монголией и ЕАЭС помогут развитию союза, выразил уверенность российский лидер Владимир Путин.
"Этот шаг не только укрепит формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", - сказал Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Он также предложил обсудить сотрудничество в энергетике - и углеводороды, и электроэнергетику. "Здесь есть о чем говорить", - отметил Путин.
Стороны рассчитывают, что до конца года временное соглашение о свободной торговле между Монголией и членами ЕАЭС будет подписано, сообщили ранее в Евразийской экономической комиссии.
Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях