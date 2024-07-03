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Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставки нефти из России
Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставки нефти из России - 03.07.2024, ПРАЙМ
Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставки нефти из России
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поставки нефти. Об этом он сообщил в рамках саммита ШОС. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:11+0300
2024-07-03T14:11+0300
2024-07-03T14:32+0300
энергетика
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пакистан
нефть
владимир путин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поставки нефти. Об этом он сообщил в рамках саммита ШОС."Мы получили поставки нефти от вашей великой страны. Мы очень признательны за это", — сказал он.Шариф также отметил, что Москва предоставила пакистанской стороне возможность укрепить двустороннее энергосотрудничество. По этой причине, оба государства должны придерживаться совместного курса в энергетике в будущем, заключил политик.
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россия, пакистан, нефть, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, ПАКИСТАН, Нефть, Владимир Путин
Премьер Пакистана поблагодарил Путина за поставки нефти из России
Премьер Пакистана Шариф поблагодарил Путина за поставки российской нефти
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поставки нефти. Об этом он сообщил в рамках саммита ШОС.
"Мы получили поставки нефти от вашей великой страны. Мы очень признательны за это", — сказал он.
Шариф также отметил, что Москва предоставила пакистанской стороне возможность укрепить двустороннее энергосотрудничество. По этой причине, оба государства должны придерживаться совместного курса в энергетике в будущем, заключил политик.
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