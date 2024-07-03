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Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза
Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза - 03.07.2024, ПРАЙМ
Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 12,2 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 448,5... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:40+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 12,2 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 448,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 0,9 миллиона баррелей.Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 34,2 миллиона баррелей с 33,9 миллиона.Запасы бензина в США снизились на 2,2 миллиона баррелей (на 0,9%), до 231,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,5 миллиона баррелей (на 1,3%), до 119,7 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.
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сша, нефть
Запасы нефти в США за неделю упали сильнее прогноза
Минэнерго: коммерческие запасы нефти в США упали до 448,5 миллионов баррелей
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 12,2 миллиона баррелей, или на 2,6%, до 448,5 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 0,9 миллиона баррелей.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,2 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США также составила 13,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в обзоре.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) увеличились до 34,2 миллиона баррелей с 33,9 миллиона.
Запасы бензина в США снизились на 2,2 миллиона баррелей (на 0,9%), до 231,7 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1 миллион баррелей. Запасы дистиллятов упали на 1,5 миллиона баррелей (на 1,3%), до 119,7 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение на 1,1 миллиона баррелей.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в марте добыча нефти в США составила 13,18 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в апреле показатель составил 13,15 миллиона баррелей в сутки, в мае - 13,2 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 11 июня повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в сутки, на 2025 год - понизило на 20 тысяч баррелей в сутки, до 13,71 миллиона.