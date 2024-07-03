https://1prime.ru/20240703/pakistan-849698852.html
Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан
Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан
Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан, заявил российский президент Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:05+0300
2024-07-03T14:05+0300
2024-07-03T14:05+0300
энергетика
нефть
россия
пакистан
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_b6dfd2719efc6d0f0a3242e059e40d8a.jpg
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства встретился в Астане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению", - сказал он.Путин добавил, что российско-пакистанские отношения развиваются в деловом и дружественном ключе.Ранее посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали сообщал, что в прошлом году страна закупила российской сырой нефти на 20 миллионов долларов.
https://1prime.ru/20240703/neft-849685891.html
пакистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76978/89/769788921_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_daa9857aa4f318ad114f21a4d3f59d90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, пакистан, владимир путин
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ПАКИСТАН, Владимир Путин
Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан
Путин заявил, что Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства встретился в Астане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению", - сказал он.
Путин добавил, что российско-пакистанские отношения развиваются в деловом и дружественном ключе.
Ранее посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали сообщал, что в прошлом году страна закупила российской сырой нефти на 20 миллионов долларов.
Индия рекордно нарастила поставки нефти из России, пишет РБК