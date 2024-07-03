https://1prime.ru/20240703/pakistan-849698852.html

Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан

Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан

Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан, заявил российский президент Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:05+0300

2024-07-03T14:05+0300

2024-07-03T14:05+0300

энергетика

нефть

россия

пакистан

владимир путин

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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства встретился в Астане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению", - сказал он.Путин добавил, что российско-пакистанские отношения развиваются в деловом и дружественном ключе.Ранее посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали сообщал, что в прошлом году страна закупила российской сырой нефти на 20 миллионов долларов.

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пакистан

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нефть, россия, пакистан, владимир путин