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Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан
Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан
Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан, заявил российский президент Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:05+0300
2024-07-03T14:05+0300
энергетика
нефть
россия
пакистан
владимир путин
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан, заявил российский президент Владимир Путин.Глава государства встретился в Астане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. "Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению", - сказал он.Путин добавил, что российско-пакистанские отношения развиваются в деловом и дружественном ключе.Ранее посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали сообщал, что в прошлом году страна закупила российской сырой нефти на 20 миллионов долларов.
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нефть, россия, пакистан, владимир путин
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ПАКИСТАН, Владимир Путин
14:05 03.07.2024
 
Путин заявил о готовности увеличивать поставки нефти в Пакистан

Путин заявил, что Россия готова увеличивать поставки энергоносителей в Пакистан

© fotolia.com / SOMATUSCANI% Нефтяной танкер
% Нефтяной танкер - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© fotolia.com / SOMATUSCANI
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия готова нарастить объем поставок энергоносителей в Пакистан, заявил российский президент Владимир Путин.
Глава государства встретился в Астане с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
"Начались поставки наших энергоносителей в Пакистан, и мы готовы к их увеличению", - сказал он.
Путин добавил, что российско-пакистанские отношения развиваются в деловом и дружественном ключе.
Ранее посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали сообщал, что в прошлом году страна закупила российской сырой нефти на 20 миллионов долларов.
Нефтепереработка
Индия рекордно нарастила поставки нефти из России, пишет РБК
11:12
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯПАКИСТАНВладимир Путин
 
 
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