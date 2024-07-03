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Греф не увидел в России признаков снижения ключевой ставки
Греф не увидел в России признаков снижения ключевой ставки - 03.07.2024, ПРАЙМ
Греф не увидел в России признаков снижения ключевой ставки
Председатель "Сбера" Герман Греф полагает, что в России нет признаков снижения ключевой ставки ЦБ. Такое мнение он высказал в кулуарах Финансового конгресса... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:08+0300
2024-07-03T17:08+0300
2024-07-03T17:19+0300
банк россии
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ставка банка россии
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Председатель "Сбера" Герман Греф полагает, что в России нет признаков снижения ключевой ставки ЦБ. Такое мнение он высказал в кулуарах Финансового конгресса Банка России."Все мы хотим, чтобы борьба с высокой инфляцией прекратилась как можно скорее", - отметил Греф. Центробанк с июля 2023-го начал повышать ключевую ставку, обозначив главную цель - замедление инфляции. На очередном заседании в июле этот показатель могут вновь повысить. Ранее глава ВТБ Андрей Костин сравнил руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину с Маргарет Тэтчер, которая поборола инфляцию и вывела экономику на новый уровень.
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ставка, ставка банка россии, герман греф
Банк России, ставка, ставка Банка России, Герман Греф
Греф не увидел в России признаков снижения ключевой ставки
Греф: пока признаков снижения высокой ключевой ставки в РФ нет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Председатель "Сбера" Герман Греф полагает, что в России нет признаков снижения ключевой ставки ЦБ. Такое мнение он высказал в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Все мы хотим, чтобы борьба с высокой инфляцией прекратилась как можно скорее", - отметил Греф.
Центробанк с июля 2023-го начал повышать ключевую ставку, обозначив главную цель - замедление инфляции. На очередном заседании в июле этот показатель могут вновь повысить.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сравнил
руководителя Центробанка Эльвиру Набиуллину с Маргарет Тэтчер, которая поборола инфляцию и вывела экономику на новый уровень.
Набиуллина сравнила ситуацию в экономике с бегом по пересеченной местности