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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 4 июля - 03.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 4 июля
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 4 июля - 03.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 4 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,81 копейки, до 11,8936 рубля, курс доллара уменьшился на 4,15 копейки, до 87,9506... | 03.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,81 копейки, до 11,8936 рубля, курс доллара уменьшился на 4,15 копейки, до 87,9506 рубля, евро вырос на 88,79 копейки, до 94,5829 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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юань, доллар, евро
юань, доллар, евро, USD/RUB - Курс доллара к рублю
17:37 03.07.2024 (обновлено: 17:50 03.07.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара и евро на 4 июля

ЦБ: официальный курс доллара на 4 июля - 87,95 рубля, евро - 94,58 рубля

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,81 копейки, до 11,8936 рубля, курс доллара уменьшился на 4,15 копейки, до 87,9506 рубля, евро вырос на 88,79 копейки, до 94,5829 рубля, следует из данных Банка России.
Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублююаньдолларевро
 
 
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