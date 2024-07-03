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ЦБ обозначил курс доллара и евро на 4 июля

ЦБ обозначил курс доллара и евро на 4 июля - 03.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ обозначил курс доллара и евро на 4 июля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,81 копейки, до 11,8936 рубля, курс доллара уменьшился на 4,15 копейки, до 87,9506... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:37+0300

2024-07-03T17:37+0300

2024-07-03T17:50+0300

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usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 0,81 копейки, до 11,8936 рубля, курс доллара уменьшился на 4,15 копейки, до 87,9506 рубля, евро вырос на 88,79 копейки, до 94,5829 рубля, следует из данных Банка России.Ранее Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и НКЦ. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.С 13 июня Мосбиржа приостанавливает торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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