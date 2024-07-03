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Работа по АЭС "Аккую" идет по плану, заявил Лихачев - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Работа по АЭС "Аккую" идет по плану, заявил Лихачев
Работа по АЭС "Аккую" идет по плану, заявил Лихачев - 03.07.2024, ПРАЙМ
Работа по АЭС "Аккую" идет по плану, заявил Лихачев
Работа по АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, несмотря на помехи со стороны западных партнеров, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:50+0300
2024-07-03T15:15+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Работа по АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, несмотря на помехи со стороны западных партнеров, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев."Успешно идёт развитие проекта "Аккую", не без проблем. Проблемы в первую очередь нам создают третьи страны, ограничивая поставки, ухудшая взаиморасчеты, разрушая логистику, но мы идем по плану к тому, чтобы подготовить станцию, как мы и обещали, в 2025-м году к полнокровному такому участию ее в энергосистеме (Турции - ред.)", - сказал Лихачев.Вопросы сотрудничества в атомной отрасли будут в повестке переговоров президента России с главами Турции и КНР, сообщил Лихачев."В двухсторонних контактах, очевидно, на встрече с Турецкой Республикой, с президентом Эрдоганом, и с председателем КНР Си, наши вопросы будут фокусе деловой повестке", - сказал Лихачев журналистам.Он подчеркнул, что Турция почувствовала вкус к атомной энергетике, будет и дальше развивать сотрудничество с Россией по атомной генерации."Мне кажется, турецкие компании, руководство Турции, почувствовали вкус и к атомной стройке, и к атомной энергетике, резко выросли компетенции турецких подрядчиков. И я думаю, что они не захотят останавливаться, захотят и дальше развивать наше сотрудничество и в части создания атомной генерации", - сказал Лихачев.Он подчеркнул, что сотрудничество Турции и России не просто идет по плану, а развивается.
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россия, турция, аэс
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС
14:50 03.07.2024 (обновлено: 15:15 03.07.2024)
 
Работа по АЭС "Аккую" идет по плану, заявил Лихачев

Лихачев: работа по АЭС "Аккую" идет по плану, несмотря на помехи Запада

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Работа по АЭС "Аккую" в Турции идет по плану, несмотря на помехи со стороны западных партнеров, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Успешно идёт развитие проекта "Аккую", не без проблем. Проблемы в первую очередь нам создают третьи страны, ограничивая поставки, ухудшая взаиморасчеты, разрушая логистику, но мы идем по плану к тому, чтобы подготовить станцию, как мы и обещали, в 2025-м году к полнокровному такому участию ее в энергосистеме (Турции - ред.)", - сказал Лихачев.
Вопросы сотрудничества в атомной отрасли будут в повестке переговоров президента России с главами Турции и КНР, сообщил Лихачев.
"В двухсторонних контактах, очевидно, на встрече с Турецкой Республикой, с президентом Эрдоганом, и с председателем КНР Си, наши вопросы будут фокусе деловой повестке", - сказал Лихачев журналистам.
Он подчеркнул, что Турция почувствовала вкус к атомной энергетике, будет и дальше развивать сотрудничество с Россией по атомной генерации.
"Мне кажется, турецкие компании, руководство Турции, почувствовали вкус и к атомной стройке, и к атомной энергетике, резко выросли компетенции турецких подрядчиков. И я думаю, что они не захотят останавливаться, захотят и дальше развивать наше сотрудничество и в части создания атомной генерации", - сказал Лихачев.
Он подчеркнул, что сотрудничество Турции и России не просто идет по плану, а развивается.
 
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