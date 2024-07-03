https://1prime.ru/20240703/ukraina-849678030.html
В Крыму назвали три страны-соучастника военных преступлений Киева
В Крыму назвали три страны-соучастника военных преступлений Киева - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали три страны-соучастника военных преступлений Киева
Соединенные Штаты, Британия и Франция являются главыми соучастниками военных преступлений Украины, в том числе убийств мирного населения в Крыму, заявил... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T05:43+0300
2024-07-03T05:43+0300
2024-07-03T05:43+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Британия и Франция являются главыми соучастниками военных преступлений Украины, в том числе убийств мирного населения в Крыму, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов республики Роман Чегринец."Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами. По моему мнению, все ответственные деятели, принимавшие решения о поставках оружия Киеву, должны понести заслуженное наказание на международном трибунале", - сообщил он агентству РИА Новости.Он также отметил, что в Черном море необходимо внимательно отслеживать работу американских беспилотников и стремиться всеми силами препятствовать их разведывательной и координационной деятельности.Ранее пресс-секретарь американского Минобороны Патрик Райдер рассказал в ходе брифинга, что Вооруженные силы Украины могут использовать поставленное и западное оружие дальнобойное оружие для атак на российские территории, которые в США считают частью Украины, это в том числе касается Крыма.
https://1prime.ru/20240702/ukraina-849671559.html
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РОССИЯ, УКРАИНА, вооружение, СВО
В Крыму назвали три страны-соучастника военных преступлений Киева
В Крыму назвали США, Британию и Францию соучастниками военных преступлений Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – ПРАЙМ. Соединенные Штаты, Британия и Франция являются главыми соучастниками военных преступлений Украины, в том числе убийств мирного населения в Крыму, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов республики Роман Чегринец.
"Террористы, которые сидят у власти в США, Великобритании и Франции, несут точно такую же ответственность, как и террористический режим в Киеве. Украинские боевики атакуют полуостров не только американскими, но также французскими и британскими ракетами. По моему мнению, все ответственные деятели, принимавшие решения о поставках оружия Киеву, должны понести заслуженное наказание на международном трибунале", - сообщил он агентству РИА Новости.
Он также отметил, что в Черном море необходимо внимательно отслеживать работу американских беспилотников и стремиться всеми силами препятствовать их разведывательной и координационной деятельности.
Ранее пресс-секретарь американского Минобороны Патрик Райдер рассказал в ходе брифинга, что Вооруженные силы Украины могут использовать поставленное и западное оружие дальнобойное оружие для атак на российские территории, которые в США считают частью Украины, это в том числе касается Крыма.
США намерены объявить о выделении Украине нового пакета вооружений