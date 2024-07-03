https://1prime.ru/20240703/ukraina-849678676.html

В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине

В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ

В Совфеде призвали прислушаться к мнению Орбана по Украине

Необходимо прислушиваться к мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно украинского конфликта, заявил глава комиссии Совета Федерации по... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T06:36+0300

2024-07-03T06:36+0300

2024-07-03T06:37+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Необходимо прислушиваться к мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно украинского конфликта, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков."Думаю, к мнению Орбана есть смысл прислушаться. Оно взято не с потолка. И нас здесь интересует не публичная позиция Киева - она предсказуема, а те процессы, которые происходят на Западе", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Кроме того, Пушков написал, что заслуживает внимания сам факт переговоров Будапешта и Киева, так как, по его словам, нужно учитывать антивоенные взгляды и особую позицию в ЕС, где Орбан не рассматривается в качестве союзника Украины.Как добавил парламентарий, подобное положение дел демонстрирует растущее влияние Орбана, в особенности после выборов в Европейский парламент. По словам Пушкова, сам венгерский премьер недавно выразил мнение, что в случае возвращения в Белый дом экс-президента США Дональда Трампа и в случае победы на парламентских выборах движения Марин ле Пен во Франции на Западе может появиться "международная коалиция против войны". Орбан второго июля направился в свой первый визит в Киев за последнее десятилетие, где обсудил с Владимиром Зеленским установление мира и двусторонние отношения.

https://1prime.ru/20240702/ekonomika-849662836.html

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россия, украина, венгрия