В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России
Госдеп: Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Украина намерена увеличить радиус ударов по российской территории в случае расширения фронта, о чем рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям.
"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности – ред), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сообщил он.
"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности – ред), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сообщил он.
Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет говорил, посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию американским оружием Соединенные Штаты хотят развязать полномасштабную войну.