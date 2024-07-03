https://1prime.ru/20240703/ukraina-849682575.html

В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России

В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России - 03.07.2024, ПРАЙМ

В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России

Украина намерена увеличить радиус ударов по российской территории в случае расширения фронта, о чем рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:50+0300

2024-07-03T09:50+0300

2024-07-03T09:52+0300

сша

россия

госдеп

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Украина намерена увеличить радиус ударов по российской территории в случае расширения фронта, о чем рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям."Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности – ред), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сообщил он.Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет говорил, посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию американским оружием Соединенные Штаты хотят развязать полномасштабную войну.

https://1prime.ru/20240703/ssha-849680380.html

сша

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сша, россия, госдеп