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В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России
В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России - 03.07.2024, ПРАЙМ
В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России
Украина намерена увеличить радиус ударов по российской территории в случае расширения фронта, о чем рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:50+0300
2024-07-03T09:52+0300
сша
россия
госдеп
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Украина намерена увеличить радиус ударов по российской территории в случае расширения фронта, о чем рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям."Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности – ред), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сообщил он.Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет говорил, посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию американским оружием Соединенные Штаты хотят развязать полномасштабную войну.
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сша, россия, госдеп
США, РОССИЯ, Госдеп, Спецоперация на Украине
09:50 03.07.2024 (обновлено: 09:52 03.07.2024)
 
В США раскрыли, когда ВСУ увеличат дальность ударов по России

Госдеп: Украина увеличит дальность ударов по России в случае расширения фронта

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : U.S. State Department
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Украина намерена увеличить радиус ударов по российской территории в случае расширения фронта, о чем рассказал помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям.

"Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности – ред), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", — сообщил он.
Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет говорил, посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию американским оружием Соединенные Штаты хотят развязать полномасштабную войну.
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