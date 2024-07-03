Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849688748.html
ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники
ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники - 03.07.2024, ПРАЙМ
ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники
Российская армия нанесла удары по складу ВСУ, скоплению техники и месту, откуда производились запуски дронов в Запорожской области. Об этом агентству РИА... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:41+0300
2024-07-03T11:41+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удары по складу ВСУ, скоплению техники и месту, откуда производились запуски дронов в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Село Малиновка получило самое максимальное внимание. Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО. Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом", — сказал он.По словам Лебедева, удары также производились по ангарам и подсобным помещениям, где хранилась тяжелая техника и артиллерийские системы ВСУ. Он также упомянул, что удары были нанесены по нефтебазе и заводам в пригороде Гуляйполя, которые использовались ВСУ для размещения личного состава и техники.В районе Малой Токмачки, где расположены склады ВСУ, также были зафиксированы прилеты. Лебедев отметил, что удары были произведены с использованием ракетных систем залпового огня, артиллерийских обстрелов и беспилотных летательных аппаратов.
https://1prime.ru/20240630/svo-849610594.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
11:41 03.07.2024
 
ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники

Лебедев: ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники в Запорожье

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удары по складу ВСУ, скоплению техники и месту, откуда производились запуски дронов в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Село Малиновка получило самое максимальное внимание. Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО. Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом", — сказал он.
По словам Лебедева, удары также производились по ангарам и подсобным помещениям, где хранилась тяжелая техника и артиллерийские системы ВСУ. Он также упомянул, что удары были нанесены по нефтебазе и заводам в пригороде Гуляйполя, которые использовались ВСУ для размещения личного состава и техники.
В районе Малой Токмачки, где расположены склады ВСУ, также были зафиксированы прилеты. Лебедев отметил, что удары были произведены с использованием ракетных систем залпового огня, артиллерийских обстрелов и беспилотных летательных аппаратов.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
ВС России взяли под контроль Новоалександровку в ДНР
30 июня, 14:11
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала