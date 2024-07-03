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ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники

ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники - 03.07.2024, ПРАЙМ

ВС России нанесли удары по складу ВСУ и скоплению техники

Российская армия нанесла удары по складу ВСУ, скоплению техники и месту, откуда производились запуски дронов в Запорожской области. Об этом агентству РИА... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:41+0300

2024-07-03T11:41+0300

2024-07-03T11:41+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Российская армия нанесла удары по складу ВСУ, скоплению техники и месту, откуда производились запуски дронов в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Село Малиновка получило самое максимальное внимание. Вначале был авиационный удар, потом остатки разбегающихся бандеровцев накрыли из РСЗО. Через некоторое время по Малиновке прилетели дроны, поражая технику и артиллерийские установки вместе с расчетом", — сказал он.По словам Лебедева, удары также производились по ангарам и подсобным помещениям, где хранилась тяжелая техника и артиллерийские системы ВСУ. Он также упомянул, что удары были нанесены по нефтебазе и заводам в пригороде Гуляйполя, которые использовались ВСУ для размещения личного состава и техники.В районе Малой Токмачки, где расположены склады ВСУ, также были зафиксированы прилеты. Лебедев отметил, что удары были произведены с использованием ракетных систем залпового огня, артиллерийских обстрелов и беспилотных летательных аппаратов.

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