Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849703149.html
СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины
СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины - 03.07.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, передает информационное... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:41+0300
2024-07-03T14:41+0300
спецоперация на украине
нато
украина
финансирование украины
военное финансирование украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/32/841263242_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_cd2a6efe505a332f09f047bf4379f22d.jpg
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, передает информационное агентство DPA. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.Ранее агентство Bloomberg писало, что страны НАТО не готовы подписаться под многолетними обязательствами по финансированию Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.Издание отмечает, что союзники опасаются утверждать конкретные суммы поддержки Киева, некоторые боятся публикаций точных цифр оказываемой Украине помощи.В некоторых странах существует риск сокращения расходов на оборону, если министерства финансов не согласятся одновременно увеличить национальные расходы на оборону и выделить деньги Украине.
https://1prime.ru/20240701/stoltenberg-849619764.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/32/841263242_533:0:2200:1250_1920x0_80_0_0_97842097ee6ab0710d9d7983cdd84267.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, украина, финансирование украины, военное финансирование украины
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, финансирование Украины, военное финансирование Украины
14:41 03.07.2024
 
СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины

DPA: генсек НАТО не убедил союзников на многолетнее финансирование Украины

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, передает информационное агентство DPA.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
Ранее агентство Bloomberg писало, что страны НАТО не готовы подписаться под многолетними обязательствами по финансированию Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.
Издание отмечает, что союзники опасаются утверждать конкретные суммы поддержки Киева, некоторые боятся публикаций точных цифр оказываемой Украине помощи.
В некоторых странах существует риск сокращения расходов на оборону, если министерства финансов не согласятся одновременно увеличить национальные расходы на оборону и выделить деньги Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, заверил Столтенберг
1 июля, 07:36
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАфинансирование Украинывоенное финансирование Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала