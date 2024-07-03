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СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины

СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины - 03.07.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о неудаче генсека НАТО по вопросу финансирования Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, передает информационное... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:41+0300

2024-07-03T14:41+0300

2024-07-03T14:41+0300

спецоперация на украине

нато

украина

финансирование украины

военное финансирование украины

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние финансовые обязательства по поддержке Украины, передает информационное агентство DPA. "Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетнее финансовое обязательство по поддержке Украины", — говорится в сообщении агентства в соцсети Х.Ранее агентство Bloomberg писало, что страны НАТО не готовы подписаться под многолетними обязательствами по финансированию Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.Издание отмечает, что союзники опасаются утверждать конкретные суммы поддержки Киева, некоторые боятся публикаций точных цифр оказываемой Украине помощи.В некоторых странах существует риск сокращения расходов на оборону, если министерства финансов не согласятся одновременно увеличить национальные расходы на оборону и выделить деньги Украине.

https://1prime.ru/20240701/stoltenberg-849619764.html

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