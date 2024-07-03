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Страны НАТО подпишут соглашение о помощи Киеву на 40 миллиардов евро - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Страны НАТО подпишут соглашение о помощи Киеву на 40 миллиардов евро
Страны НАТО подпишут соглашение о помощи Киеву на 40 миллиардов евро - 03.07.2024, ПРАЙМ
Страны НАТО подпишут соглашение о помощи Киеву на 40 миллиардов евро
Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, передает агентство Reuters со ссылкой на европейский... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:59+0300
2024-07-03T14:59+0300
спецоперация на украине
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украина
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, передает агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник. Предполагается, что соглашение об обязательствах финансирования Украины в военной сфере будет подписано лидерами стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, пишет агентство. Ранее агентство Bloomberg писало, что страны НАТО не готовы подписаться под многолетними обязательствами по финансированию Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.Россия убеждена, что поставки вооружений в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран, что является прямым участием в конфликте. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия со стороны Запада не способствуют мирным переговорам.
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нато, украина, финансирование украины
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, финансирование Украины
14:59 03.07.2024
 
Страны НАТО подпишут соглашение о помощи Киеву на 40 миллиардов евро

Reuters: НАТО подпишет соглашение о помощи Киеву на 40 млрд евро в 2025 году

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году, передает агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник.
Предполагается, что соглашение об обязательствах финансирования Украины в военной сфере будет подписано лидерами стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, пишет агентство.
Ранее агентство Bloomberg писало, что страны НАТО не готовы подписаться под многолетними обязательствами по финансированию Украины. Возникли споры и из-за непонимания дальнейшего развития украинского конфликта.
Россия убеждена, что поставки вооружений в Украину препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться Россией как законные цели. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО не только поставляют оружие, но и обучают украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран, что является прямым участием в конфликте. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия со стороны Запада не способствуют мирным переговорам.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАфинансирование Украины
 
 
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