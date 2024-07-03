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Байден распорядился выделить $150 миллионов на военную помощь Украине
Байден распорядился выделить $150 миллионов на военную помощь Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Байден распорядился выделить $150 миллионов на военную помощь Украине
Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине, следует из опубликованного Белым домом поручения | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T20:57+0300
2024-07-03T20:57+0300
2024-07-03T20:57+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине, следует из опубликованного Белым домом поручения главе госдепартамента Энтони Блинкену. "Я поручаю государственному секретарю… направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для предоставления помощи Украине", — указано в распространенном документе. Кроме того, Байден также поручил Блинкену определить, нужно ли выделить Украине еще 12 миллионов долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены выделить Киеву пакет военной помощи в размере 2,3 миллиарда долларов.
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сша, украина, помощь
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, помощь
Байден распорядился выделить $150 миллионов на военную помощь Украине
Белый дом: Байден распорядился выделить $150 миллионов на военную помощь Украине
ВАШИНГТОН, 3 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден распорядился выделить 150 миллионов долларов на предоставление военной помощи Украине, следует из опубликованного Белым домом поручения главе госдепартамента Энтони Блинкену.
"Я поручаю государственному секретарю… направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для предоставления помощи Украине", — указано в распространенном документе.
Кроме того, Байден также поручил Блинкену определить, нужно ли выделить Украине еще 12 миллионов долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены выделить Киеву пакет военной помощи в размере 2,3 миллиарда долларов.