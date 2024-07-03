https://1prime.ru/20240703/vnedorozhnik-849691041.html

Названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel

Названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel - 03.07.2024, ПРАЙМ

Названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel

В России можно найти иномарки, стоимость которых идентична стоимости новой Lada Niva Travel, однако они превосходят ее по уровню оснащенности, передает издание... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:08+0300

2024-07-03T12:08+0300

2024-07-03T12:08+0300

россия

авто

внедорожники

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В России можно найти иномарки, стоимость которых идентична стоимости новой Lada Niva Travel, однако они превосходят ее по уровню оснащенности, передает издание "За рулем".Так, стоимость новой Lada Niva Travel составляет 1,25-1,5 миллиона рублей. За эту же сумму на вторичном авторынке можно приобрести Mitsubishi Pajero Sport II. Бензиновый V6 двигатель является надежным вариантом, однако расход топлива весьма высок. Недостатками модели являются плохое качество лакокрасочного покрытия, скромная отделка салона и слабый рулевой механизм.В этой же ценовой категории расположился Renault Duster первого поколения. Он отличается низкой стоимостью обслуживания и отсутствием серьезных проблем с мотором.Другими рекомендуемыми моделями являются Subaru Forester, Suzuki Jimny, Suzuki Grand Vitara и Volkswagen Tiguan. Каждая из этих моделей подходит для использования в тяжелых условиях и достойно справляется с бездорожьем, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240627/oting-849542470.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, внедорожники