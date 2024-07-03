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Названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel
Названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel - 03.07.2024, ПРАЙМ
Названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel
В России можно найти иномарки, стоимость которых идентична стоимости новой Lada Niva Travel, однако они превосходят ее по уровню оснащенности, передает издание... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:08+0300
2024-07-03T12:08+0300
россия
авто
внедорожники
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В России можно найти иномарки, стоимость которых идентична стоимости новой Lada Niva Travel, однако они превосходят ее по уровню оснащенности, передает издание "За рулем".Так, стоимость новой Lada Niva Travel составляет 1,25-1,5 миллиона рублей. За эту же сумму на вторичном авторынке можно приобрести Mitsubishi Pajero Sport II. Бензиновый V6 двигатель является надежным вариантом, однако расход топлива весьма высок. Недостатками модели являются плохое качество лакокрасочного покрытия, скромная отделка салона и слабый рулевой механизм.В этой же ценовой категории расположился Renault Duster первого поколения. Он отличается низкой стоимостью обслуживания и отсутствием серьезных проблем с мотором.Другими рекомендуемыми моделями являются Subaru Forester, Suzuki Jimny, Suzuki Grand Vitara и Volkswagen Tiguan. Каждая из этих моделей подходит для использования в тяжелых условиях и достойно справляется с бездорожьем, заключили в издании.
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россия, авто, внедорожники
РОССИЯ, Авто, внедорожники
12:08 03.07.2024
 
Названы достойные зарубежные внедорожники по цене Lada Niva Travel

"За рулем" нашел на вторичке качественные внедорожники по цене Lada Niva Travel

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВ сборочном цехе автопредприятия "Соллерс - Дальний Восток"
В сборочном цехе автопредприятия Соллерс - Дальний Восток - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В России можно найти иномарки, стоимость которых идентична стоимости новой Lada Niva Travel, однако они превосходят ее по уровню оснащенности, передает издание "За рулем".
Так, стоимость новой Lada Niva Travel составляет 1,25-1,5 миллиона рублей. За эту же сумму на вторичном авторынке можно приобрести Mitsubishi Pajero Sport II. Бензиновый V6 двигатель является надежным вариантом, однако расход топлива весьма высок. Недостатками модели являются плохое качество лакокрасочного покрытия, скромная отделка салона и слабый рулевой механизм.
В этой же ценовой категории расположился Renault Duster первого поколения. Он отличается низкой стоимостью обслуживания и отсутствием серьезных проблем с мотором.
Другими рекомендуемыми моделями являются Subaru Forester, Suzuki Jimny, Suzuki Grand Vitara и Volkswagen Tiguan. Каждая из этих моделей подходит для использования в тяжелых условиях и достойно справляется с бездорожьем, заключили в издании.
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РОССИЯАвтовнедорожники
 
 
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