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Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине
Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине
Экс-президент Соединенных Штатов и участник предвыборной кампании Дональд Трамп должен сегодня представить мирный план по Украине, заявил Владимир Зеленский в... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:29+0300
2024-07-03T16:51+0300
украина
владимир зеленский
дональд трамп
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов и участник предвыборной кампании Дональд Трамп должен сегодня представить мирный план по Украине, заявил Владимир Зеленский в эфире Bloomberg."Если Трамп знает, как завершить эту войну, ему нужно сказать нам сегодня же. Если там есть риски украинской независимости, если мы утратим государственность, мы хотим быть готовыми, мы хотим знать", — сказал глава киевского режима.Он также выразил готовность встретиться с Трампом, чтобы выслушать его предложения и выразил желание понять, будет ли Украина продолжать получать поддержку от США после выборов в ноябре.Ранее в июне сообщалось, что советники Трампа представили план по содействию Украине в мирных переговорах с Россией, но Россия заявила о необходимости ознакомления с деталями этого плана.
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украина, владимир зеленский, дональд трамп
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Спецоперация на Украине
16:29 03.07.2024 (обновлено: 16:51 03.07.2024)
 
Зеленский потребовал от Трампа представить мирный план по Украине

Bloomberg: Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план по Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. Экс-президент Соединенных Штатов и участник предвыборной кампании Дональд Трамп должен сегодня представить мирный план по Украине, заявил Владимир Зеленский в эфире Bloomberg.
"Если Трамп знает, как завершить эту войну, ему нужно сказать нам сегодня же. Если там есть риски украинской независимости, если мы утратим государственность, мы хотим быть готовыми, мы хотим знать", — сказал глава киевского режима.
Он также выразил готовность встретиться с Трампом, чтобы выслушать его предложения и выразил желание понять, будет ли Украина продолжать получать поддержку от США после выборов в ноябре.
Ранее в июне сообщалось, что советники Трампа представили план по содействию Украине в мирных переговорах с Россией, но Россия заявила о необходимости ознакомления с деталями этого плана.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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