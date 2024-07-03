https://1prime.ru/20240703/zhkkh-849677911.html
Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ
Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ
Должникам за жилищно-коммунальные услуги могут грозить арест на имущество и выставление квартиры на продажу. Об этом сообщил эксперт "Народный фронт. Аналитика" | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T05:35+0300
2024-07-03T05:35+0300
2024-07-03T05:36+0300
россия
долги по жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/43/841434343_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c87b47702594001458437010e640e832.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Должникам за жилищно-коммунальные услуги могут грозить арест на имущество и выставление квартиры на продажу. Об этом сообщил эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук."Меры реагирования в России можно ранжировать на несколько этапов. Первое - это начисление пени, 0,5% пункта в зависимости от ключевой ставки, начиная с определенного дня неоплаты. То есть квитанцию надо оплатить в течение месяца, что само по себе мягкий подход", - заяил эксперт.Он также добавил, что долг за ЖКУ непременно должен быть просужен, чтобы считаться именно задолженность. По его словам, управляющая компания имеет право обратиться в суд, однако приставы в свою очередь не могут списывать средства со счетов неплательщика, если он платит за текущие периоды.Склянчук продолжил, что следующим этапом являются рестрикции от приставов, такие как, например, запрет выезда за рубеж. Далее, по его словам, кесли должник накопил сумму в сотни тысяч рублей, то уже может быть наложен арест на имущество.Эксперт считает, что в России должники по оплате коммунальных услуг в целом не испытывают серьезных негативных последствий, какие, к примеру, грозят за долги банкам.
https://1prime.ru/20240624/zhku-849455912.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/43/841434343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eebdaa94974dadbba2e2730756125ac2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, долги по жкх
Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ
Эксперт Склянчук: должникам за ЖКУ может грозить арест на имущество
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Должникам за жилищно-коммунальные услуги могут грозить арест на имущество и выставление квартиры на продажу. Об этом сообщил эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.
"Меры реагирования в России можно ранжировать на несколько этапов. Первое - это начисление пени, 0,5% пункта в зависимости от ключевой ставки, начиная с определенного дня неоплаты. То есть квитанцию надо оплатить в течение месяца, что само по себе мягкий подход", - заяил эксперт.
Он также добавил, что долг за ЖКУ непременно должен быть просужен, чтобы считаться именно задолженность. По его словам, управляющая компания имеет право обратиться в суд, однако приставы в свою очередь не могут списывать средства со счетов неплательщика, если он платит за текущие периоды.
Склянчук продолжил, что следующим этапом являются рестрикции от приставов, такие как, например, запрет выезда за рубеж. Далее, по его словам, кесли должник накопил сумму в сотни тысяч рублей, то уже может быть наложен арест на имущество.
Эксперт считает, что в России должники по оплате коммунальных услуг в целом не испытывают серьезных негативных последствий, какие, к примеру, грозят за долги банкам.
Правительство упростило порядок получения субсидии на оплату ЖКУ