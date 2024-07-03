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Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ
Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ
Должникам за жилищно-коммунальные услуги могут грозить арест на имущество и выставление квартиры на продажу. Об этом сообщил эксперт "Народный фронт. Аналитика" | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T05:35+0300
2024-07-03T05:36+0300
россия
долги по жкх
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Должникам за жилищно-коммунальные услуги могут грозить арест на имущество и выставление квартиры на продажу. Об этом сообщил эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук."Меры реагирования в России можно ранжировать на несколько этапов. Первое - это начисление пени, 0,5% пункта в зависимости от ключевой ставки, начиная с определенного дня неоплаты. То есть квитанцию надо оплатить в течение месяца, что само по себе мягкий подход", - заяил эксперт.Он также добавил, что долг за ЖКУ непременно должен быть просужен, чтобы считаться именно задолженность. По его словам, управляющая компания имеет право обратиться в суд, однако приставы в свою очередь не могут списывать средства со счетов неплательщика, если он платит за текущие периоды.Склянчук продолжил, что следующим этапом являются рестрикции от приставов, такие как, например, запрет выезда за рубеж. Далее, по его словам, кесли должник накопил сумму в сотни тысяч рублей, то уже может быть наложен арест на имущество.Эксперт считает, что в России должники по оплате коммунальных услуг в целом не испытывают серьезных негативных последствий, какие, к примеру, грозят за долги банкам.
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россия, долги по жкх
РОССИЯ, долги по ЖКХ
05:35 03.07.2024 (обновлено: 05:36 03.07.2024)
 
Эксперт рассказал, что может грозить должникам за услуги ЖКХ

Эксперт Склянчук: должникам за ЖКУ может грозить арест на имущество

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Должникам за жилищно-коммунальные услуги могут грозить арест на имущество и выставление квартиры на продажу. Об этом сообщил эксперт "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.
"Меры реагирования в России можно ранжировать на несколько этапов. Первое - это начисление пени, 0,5% пункта в зависимости от ключевой ставки, начиная с определенного дня неоплаты. То есть квитанцию надо оплатить в течение месяца, что само по себе мягкий подход", - заяил эксперт.
Он также добавил, что долг за ЖКУ непременно должен быть просужен, чтобы считаться именно задолженность. По его словам, управляющая компания имеет право обратиться в суд, однако приставы в свою очередь не могут списывать средства со счетов неплательщика, если он платит за текущие периоды.
Склянчук продолжил, что следующим этапом являются рестрикции от приставов, такие как, например, запрет выезда за рубеж. Далее, по его словам, кесли должник накопил сумму в сотни тысяч рублей, то уже может быть наложен арест на имущество.
Эксперт считает, что в России должники по оплате коммунальных услуг в целом не испытывают серьезных негативных последствий, какие, к примеру, грозят за долги банкам.
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