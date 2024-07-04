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Российским автолюбителям привезут нового "китайца"

Российским автолюбителям привезут нового "китайца" - 04.07.2024, ПРАЙМ

Российским автолюбителям привезут нового "китайца"

Китайские электромобили бренда NETA от производителя Hozon Auto могут прийти на российский рынок. Об этом рассказал вице-президент компании Чжоу Цзян в беседе с | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T10:04+0300

2024-07-04T10:04+0300

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авто

электромобили

китайские авто

россия

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Китайские электромобили бренда NETA от производителя Hozon Auto могут прийти на российский рынок. Об этом рассказал вице-президент компании Чжоу Цзян в беседе с газетой "Известия". Бизнесмен назвал российский рынок отличным, добавив, что компания сейчас проводит исследования, чтобы на него выйти."Однако географические и климатические условия в Китае и в России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям. Это может быть локализованный модельный ряд", - отметил Чжоу Цзян.По его словам, подготовка соответствующих сертификатов уже идет.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, электромобили, китайские авто, россия