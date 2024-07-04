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Российским автолюбителям привезут нового "китайца"
Российским автолюбителям привезут нового "китайца" - 04.07.2024, ПРАЙМ
Российским автолюбителям привезут нового "китайца"
Китайские электромобили бренда NETA от производителя Hozon Auto могут прийти на российский рынок. Об этом рассказал вице-президент компании Чжоу Цзян в беседе с | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T10:04+0300
2024-07-04T10:04+0300
2024-07-04T10:16+0300
авто
электромобили
китайские авто
россия
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Китайские электромобили бренда NETA от производителя Hozon Auto могут прийти на российский рынок. Об этом рассказал вице-президент компании Чжоу Цзян в беседе с газетой "Известия". Бизнесмен назвал российский рынок отличным, добавив, что компания сейчас проводит исследования, чтобы на него выйти."Однако географические и климатические условия в Китае и в России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям. Это может быть локализованный модельный ряд", - отметил Чжоу Цзян.По его словам, подготовка соответствующих сертификатов уже идет.
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авто, электромобили, китайские авто, россия
Авто, электромобили, китайские авто, РОССИЯ
Российским автолюбителям привезут нового "китайца"
"Известия": в России может появиться новый электрокар из Китая
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
Китайские электромобили бренда NETA от производителя Hozon Auto могут прийти на российский рынок. Об этом рассказал вице-президент компании Чжоу Цзян в беседе с газетой "Известия"
.
Бизнесмен назвал российский рынок отличным, добавив, что компания сейчас проводит исследования, чтобы на него выйти.
"Однако географические и климатические условия в Китае и в России разные, поэтому мы пока анализируем температурный разрыв и совместимость автомобилей, как они могут адаптироваться к российским реалиям. Это может быть локализованный модельный ряд", - отметил Чжоу Цзян.
По его словам, подготовка соответствующих сертификатов уже идет.
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