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Названы любимые праворульные автомобили россиян
Названы любимые праворульные автомобили россиян - 04.07.2024, ПРАЙМ
Названы любимые праворульные автомобили россиян
В России востребованы праворульные авто, их стоимость на вторичном рынке в настоящее время составляет около 979 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T13:27+0300
2024-07-04T13:27+0300
2024-07-04T13:27+0300
россия
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. В России востребованы праворульные авто, их стоимость на вторичном рынке в настоящее время составляет около 979 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные экспертов "Авито авто".Согласно исследованию, Toyota стала самой популярной маркой среди праворульных автомобилей с долей рынка в 41,11%. За ней расположились Nissan (17,47%), Honda (15,36%), Mitsubishi (6,62%) и Mazda (5,67%).Самой популярной моделью с пробегом на рынке оказалась Toyota Corolla, продаваемая в среднем за 460 тысяч рублей, затем идет Toyota Mark I за 600 тысяч рублей, и на третьем месте Honda Fit за 989 тысяч рублей, заключили в материале.
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россия, авто
Названы любимые праворульные автомобили россиян
"Авито Авто" назвал пять самых востребованных в России праворульных автомобилей
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ.
В России востребованы праворульные авто, их стоимость на вторичном рынке в настоящее время составляет около 979 тысяч рублей, пишет
"Российская газета" со ссылкой на данные экспертов "Авито авто".
Согласно исследованию, Toyota стала самой популярной маркой среди праворульных автомобилей с долей рынка в 41,11%. За ней расположились Nissan (17,47%), Honda (15,36%), Mitsubishi (6,62%) и Mazda (5,67%).
Самой популярной моделью с пробегом на рынке оказалась Toyota Corolla, продаваемая в среднем за 460 тысяч рублей, затем идет Toyota Mark I за 600 тысяч рублей, и на третьем месте Honda Fit за 989 тысяч рублей, заключили в материале.
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