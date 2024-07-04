https://1prime.ru/20240704/avto-849761377.html

Эксперт назвал последствия восстановление авторынка в России

Эксперт назвал последствия восстановление авторынка в России - 04.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал последствия восстановление авторынка в России

Рост цен на топливо на российских заправках обусловлен восстановлением автомобильного рынка в стране, а также сезонным ростом спроса, считает гендиректор... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:26+0300

2024-07-04T16:26+0300

2024-07-04T16:26+0300

энергетика

авто

авторынок рф

топливо

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836113_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_316330c42385b3fef77f6db8e844768e.jpg

МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Рост цен на топливо на российских заправках обусловлен восстановлением автомобильного рынка в стране, а также сезонным ростом спроса, считает гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. Согласно данным Росстата, средняя розничная цена бензина с 24 июня по 1 июля выросла на 0,5%, до 56,09 рубля за литр, дизтоплива - на 0,19%, до 65,84 рубля за литр. Общая недельная инфляция в стране с 25 июня по 1 июля составила 0,66%. В последний раз такой прирост фиксировался 9 января, когда Росстат опубликовал данные за две праздничные недели рубежа 2023-2024 годов. "В ближайшие недели нынешние темпы прироста розничных цен на топливо сохранятся. С одной стороны, сезонный рост спроса накладывается на общее восстановление автомобильного рынка. С другой стороны, на ситуацию в топливной рознице будет косвенно влиять общее ускорение цен в экономике, которое во многом связано с ростом бюджетных расходов", - сказал эксперт РИА Новости. Терешкин полагает, что до полного достижения докризисных показателей продаж новых легковых и легких коммерческих авто потребуется еще около шести месяцев. По данным Минпромторга, продажи новых легковых автомобилей в РФ в июне выросли на 50% в годовом выражении, до 122,8 тысячи штук. Также положительную динамику демонстрируют совокупные продажи на авторынке по всем категориям - легковым, легким коммерческим автомобилям, грузовым и автобусам. Показатель в июне достиг 145,5 тысячи штук (рост на 39% в годовом выражении). Правительство РФ на прошлой неделе продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений будет продлено, исходя из ситуации на рынке.

https://1prime.ru/20240704/granta-849753711.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, авторынок рф, топливо