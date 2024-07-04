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Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента - 04.07.2024, ПРАЙМ
Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Газета Washington Post представила выдуманную речь президента США Джо Байдена, в которой он объявляет о своем решении выйти из предвыборной гонки. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:01+0300
2024-07-04T17:01+0300
политика
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Газета Washington Post представила выдуманную речь президента США Джо Байдена, в которой он объявляет о своем решении выйти из предвыборной гонки."Период моей службы приближается к концу. С этой правдой трудно было смириться. Но это естественный ход событий... поэтому я решил выйти из предвыборной кампании перед выборами президента США", — такими, по мнению издания, могли бы быть прощальные слова американского президента.В материале также предполагается, что Байден мог бы заявить о необходимости более энергичного лидера и предложить кандидатуру вице-президента Камалу Харрис в качестве замены.В газете также провели параллель с Джорджем Вашингтоном, который отказался повторно занимать должность президента, несмотря на имеющуюся возможность.В газете заключили, что на выдуманную речь авторов сподвигло выступление Байдена в ходе дебатов с Дональдом Трампом в Атланте, где он заикался и нуждался в помощи.
https://1prime.ru/20240702/bayden-849652597.html
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сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
17:01 04.07.2024
 
Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента

Washington Post представила речь Байдена о выходе из предвыборной гонки

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Газета Washington Post представила выдуманную речь президента США Джо Байдена, в которой он объявляет о своем решении выйти из предвыборной гонки.
"Период моей службы приближается к концу. С этой правдой трудно было смириться. Но это естественный ход событий... поэтому я решил выйти из предвыборной кампании перед выборами президента США", — такими, по мнению издания, могли бы быть прощальные слова американского президента.
В материале также предполагается, что Байден мог бы заявить о необходимости более энергичного лидера и предложить кандидатуру вице-президента Камалу Харрис в качестве замены.
В газете также провели параллель с Джорджем Вашингтоном, который отказался повторно занимать должность президента, несмотря на имеющуюся возможность.
В газете заключили, что на выдуманную речь авторов сподвигло выступление Байдена в ходе дебатов с Дональдом Трампом в Атланте, где он заикался и нуждался в помощи.
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