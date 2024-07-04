https://1prime.ru/20240704/bayden-849766784.html
Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента - 04.07.2024, ПРАЙМ
Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Газета Washington Post представила выдуманную речь президента США Джо Байдена, в которой он объявляет о своем решении выйти из предвыборной гонки. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T17:01+0300
2024-07-04T17:01+0300
2024-07-04T17:01+0300
политика
сша
джо байден
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_d7080d6f5bf19e002aa2b1a91d09ca5a.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Газета Washington Post представила выдуманную речь президента США Джо Байдена, в которой он объявляет о своем решении выйти из предвыборной гонки."Период моей службы приближается к концу. С этой правдой трудно было смириться. Но это естественный ход событий... поэтому я решил выйти из предвыборной кампании перед выборами президента США", — такими, по мнению издания, могли бы быть прощальные слова американского президента.В материале также предполагается, что Байден мог бы заявить о необходимости более энергичного лидера и предложить кандидатуру вице-президента Камалу Харрис в качестве замены.В газете также провели параллель с Джорджем Вашингтоном, который отказался повторно занимать должность президента, несмотря на имеющуюся возможность.В газете заключили, что на выдуманную речь авторов сподвигло выступление Байдена в ходе дебатов с Дональдом Трампом в Атланте, где он заикался и нуждался в помощи.
https://1prime.ru/20240702/bayden-849652597.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_2340365def27ca6880d3fa8a8f58f344.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден
Политика, США, Джо Байден
Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента
Washington Post представила речь Байдена о выходе из предвыборной гонки
ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ.
Газета Washington Post представила выдуманную речь президента США Джо Байдена, в которой он объявляе
т о своем решении выйти из предвыборной гонки.
"Период моей службы приближается к концу. С этой правдой трудно было смириться. Но это естественный ход событий... поэтому я решил выйти из предвыборной кампании перед выборами президента США", — такими, по мнению издания, могли бы быть прощальные слова американского президента.
В материале также предполагается, что Байден мог бы заявить о необходимости более энергичного лидера и предложить кандидатуру вице-президента Камалу Харрис в качестве замены.
В газете также провели параллель с Джорджем Вашингтоном, который отказался повторно занимать должность президента, несмотря на имеющуюся возможность.
В газете заключили, что на выдуманную речь авторов сподвигло выступление Байдена в ходе дебатов с Дональдом Трампом в Атланте, где он заикался и нуждался в помощи.
Демократы задумали восстание против Байдена. Трампу это только на пользу