https://1prime.ru/20240704/bayden-849766784.html

Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента

Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента - 04.07.2024, ПРАЙМ

Трудно смириться. WP написала для Байдена речь об уходе с поста президента

Газета Washington Post представила выдуманную речь президента США Джо Байдена, в которой он объявляет о своем решении выйти из предвыборной гонки. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T17:01+0300

2024-07-04T17:01+0300

2024-07-04T17:01+0300

политика

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 июл - ПРАЙМ. Газета Washington Post представила выдуманную речь президента США Джо Байдена, в которой он объявляет о своем решении выйти из предвыборной гонки."Период моей службы приближается к концу. С этой правдой трудно было смириться. Но это естественный ход событий... поэтому я решил выйти из предвыборной кампании перед выборами президента США", — такими, по мнению издания, могли бы быть прощальные слова американского президента.В материале также предполагается, что Байден мог бы заявить о необходимости более энергичного лидера и предложить кандидатуру вице-президента Камалу Харрис в качестве замены.В газете также провели параллель с Джорджем Вашингтоном, который отказался повторно занимать должность президента, несмотря на имеющуюся возможность.В газете заключили, что на выдуманную речь авторов сподвигло выступление Байдена в ходе дебатов с Дональдом Трампом в Атланте, где он заикался и нуждался в помощи.

https://1prime.ru/20240702/bayden-849652597.html

сша

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сша, джо байден