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Lamoda отметила рост доли отечественных брендов на рынке России - 04.07.2024, ПРАЙМ
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Lamoda отметила рост доли отечественных брендов на рынке России
Lamoda отметила рост доли отечественных брендов на рынке России - 04.07.2024, ПРАЙМ
Lamoda отметила рост доли отечественных брендов на рынке России
Уход западных брендов одежды с российского рынка послужил импульсом для развития отечественных - доля продаж российских брендов с 2022 года выросла до 45%,... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T16:09+0300
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россия
lamoda
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уход западных брендов одежды с российского рынка послужил импульсом для развития отечественных - доля продаж российских брендов с 2022 года выросла до 45%, рассказала РИА Новости директор департамента по закупкам и развитию модного ассортимента Lamoda Ирина Максимова. "Уход международных брендов с российского рынка после 2022 года дал мощный импульс развитию в стране отечественных брендов одежды", - сказала она в кулуарах форума "Российская креативная неделя-2024". По ее словам, из 800 новых брендов, которые вышли на платформу Lamoda в прошлом году, более половины - российские. "Таким образом, соотношение спроса на международные и российские бренды к сегодняшнему дню практически сравнялось. Доля продаж отечественных брендов уже выросла до 45%", - подчеркнула собеседница агентства. Этот тренд активно набирает обороты, в регионах РФ появляется все больше дизайнеров, которые предлагают красивые, конкурентоспособные вещи, заключила Максимова.
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россия, lamoda
РОССИЯ, Lamoda
16:09 04.07.2024 (обновлено: 16:21 04.07.2024)
 
Lamoda отметила рост доли отечественных брендов на рынке России

Lamoda: доля отечественных брендов одежды на рынке России растет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина с символикой интернет-магазина одежды LaModa
Машина с символикой интернет-магазина одежды LaModa - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уход западных брендов одежды с российского рынка послужил импульсом для развития отечественных - доля продаж российских брендов с 2022 года выросла до 45%, рассказала РИА Новости директор департамента по закупкам и развитию модного ассортимента Lamoda Ирина Максимова.
"Уход международных брендов с российского рынка после 2022 года дал мощный импульс развитию в стране отечественных брендов одежды", - сказала она в кулуарах форума "Российская креативная неделя-2024".
По ее словам, из 800 новых брендов, которые вышли на платформу Lamoda в прошлом году, более половины - российские. "Таким образом, соотношение спроса на международные и российские бренды к сегодняшнему дню практически сравнялось. Доля продаж отечественных брендов уже выросла до 45%", - подчеркнула собеседница агентства.
Этот тренд активно набирает обороты, в регионах РФ появляется все больше дизайнеров, которые предлагают красивые, конкурентоспособные вещи, заключила Максимова.
 
РОССИЯLamoda
 
 
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