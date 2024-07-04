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Lamoda отметила рост доли отечественных брендов на рынке России

Lamoda отметила рост доли отечественных брендов на рынке России - 04.07.2024, ПРАЙМ

Lamoda отметила рост доли отечественных брендов на рынке России

Уход западных брендов одежды с российского рынка послужил импульсом для развития отечественных - доля продаж российских брендов с 2022 года выросла до 45%,... | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T16:09+0300

2024-07-04T16:09+0300

2024-07-04T16:21+0300

россия

lamoda

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Уход западных брендов одежды с российского рынка послужил импульсом для развития отечественных - доля продаж российских брендов с 2022 года выросла до 45%, рассказала РИА Новости директор департамента по закупкам и развитию модного ассортимента Lamoda Ирина Максимова. "Уход международных брендов с российского рынка после 2022 года дал мощный импульс развитию в стране отечественных брендов одежды", - сказала она в кулуарах форума "Российская креативная неделя-2024". По ее словам, из 800 новых брендов, которые вышли на платформу Lamoda в прошлом году, более половины - российские. "Таким образом, соотношение спроса на международные и российские бренды к сегодняшнему дню практически сравнялось. Доля продаж отечественных брендов уже выросла до 45%", - подчеркнула собеседница агентства. Этот тренд активно набирает обороты, в регионах РФ появляется все больше дизайнеров, которые предлагают красивые, конкурентоспособные вещи, заключила Максимова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, lamoda