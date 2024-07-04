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В Чехии объявили об отмене признания небиометрических паспортов граждан РФ - 04.07.2024, ПРАЙМ
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В Чехии объявили об отмене признания небиометрических паспортов граждан РФ
В Чехии объявили об отмене признания небиометрических паспортов граждан РФ - 04.07.2024, ПРАЙМ
В Чехии объявили об отмене признания небиометрических паспортов граждан РФ
Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ, их обладателям запрещено находиться на территории республики, сообщило в четверг издание | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T18:08+0300
2024-07-04T18:08+0300
политика
чехия
паспорт
мид
россия
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ПРАГА, 4 июл – ПРАЙМ. Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ, их обладателям запрещено находиться на территории республики, сообщило в четверг издание České noviny со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства МИД. "Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом. Аналогичные меры уже ввела Дания", — проинформировало издание. По словам представителя МИД Марианы Вернеровой, распоряжение по данному вопросу пока еще дорабатывается. Она пояснила, что если гражданином РФ в Чехии предъявит небиометрический паспорт, то пребывание россиянина будет считаться нелегальным. Вернерова отметила, что новые меры вызваны тем, что паспорта без чипа легче подделать и модифицировать. Биометрический паспорт — это паспорт с машиночитаемыми данными и носителем информации с биометрическими данными, уточнило издание.
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чехия, паспорт, мид, россия
Политика, ЧЕХИЯ, паспорт, МИД, РОССИЯ
18:08 04.07.2024
 
В Чехии объявили об отмене признания небиометрических паспортов граждан РФ

Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосадочные талоны и загранпаспорт
Посадочные талоны и загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ПРАГА, 4 июл – ПРАЙМ. Чехия с 3 июля больше не признает небиометрические паспорта граждан РФ, их обладателям запрещено находиться на территории республики, сообщило в четверг издание České noviny со ссылкой на соответствующее распоряжение руководства МИД.
"Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом. Аналогичные меры уже ввела Дания", — проинформировало издание.
По словам представителя МИД Марианы Вернеровой, распоряжение по данному вопросу пока еще дорабатывается.
Она пояснила, что если гражданином РФ в Чехии предъявит небиометрический паспорт, то пребывание россиянина будет считаться нелегальным. Вернерова отметила, что новые меры вызваны тем, что паспорта без чипа легче подделать и модифицировать.
Биометрический паспорт — это паспорт с машиночитаемыми данными и носителем информации с биометрическими данными, уточнило издание.
Паспорт РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
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