https://1prime.ru/20240704/dogovorennosti--849754003.html
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:54+0300
2024-07-04T14:54+0300
2024-07-04T14:58+0300
спецоперация на украине
владимир путин
россия
украина
переговоры
мирные переговоры
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743868_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_b702234318bd0d8f96e609bb924d1be8.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин.Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису. "Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона", - подчеркнул российский лидер на встрече "ШОС Плюс".29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня. Планировалось, что гарантами соглашений выступят постоянные члены Совета Безопасности ООН. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743868_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_ad0fa63435bbfaee418d36a9a6694e63.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, переговоры, мирные переговоры, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, мирные переговоры, СВО
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин
Путин: стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе"
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису.
"Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона", - подчеркнул российский лидер на встрече "ШОС Плюс".
29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня. Планировалось, что гарантами соглашений выступят постоянные члены Совета Безопасности ООН. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский.