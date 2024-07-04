Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240704/dogovorennosti--849754003.html
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T14:54+0300
2024-07-04T14:58+0300
спецоперация на украине
владимир путин
россия
украина
переговоры
мирные переговоры
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743868_0:71:3390:1978_1920x0_80_0_0_b702234318bd0d8f96e609bb924d1be8.jpg
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин.Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису. "Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона", - подчеркнул российский лидер на встрече "ШОС Плюс".29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня. Планировалось, что гарантами соглашений выступят постоянные члены Совета Безопасности ООН. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849743868_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_ad0fa63435bbfaee418d36a9a6694e63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, украина, переговоры, мирные переговоры, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры, мирные переговоры, СВО
14:54 04.07.2024 (обновлено: 14:58 04.07.2024)
 
Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин

Путин: стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе"

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису.
"Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона", - подчеркнул российский лидер на встрече "ШОС Плюс".
29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня. Планировалось, что гарантами соглашений выступят постоянные члены Совета Безопасности ООН. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинРОССИЯУКРАИНАпереговорымирные переговорыСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала