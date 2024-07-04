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Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин

Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин - 04.07.2024, ПРАЙМ

Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", заявил Путин

Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T14:54+0300

2024-07-04T14:54+0300

2024-07-04T14:58+0300

спецоперация на украине

владимир путин

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сво

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Стамбульские договоренности по Украине остаются "на столе", могут лечь в основу переговорного процесса, заявил президент России Владимир Путин.Он также подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась и сохраняет готовность к мирным переговорам по украинскому кризису. "Отказалась от переговоров именно Украина, причем сделала это публично по прямому указанию из Лондона, а значит, в этом нет никаких сомнений, и из Вашингтона", - подчеркнул российский лидер на встрече "ШОС Плюс".29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной, на которых стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня. Планировалось, что гарантами соглашений выступят постоянные члены Совета Безопасности ООН. Киев представляла делегация во главе с лидером парламентской фракции правящей партии Украины "Слуга народа" Давидом Арахамией. Главой российской делегации стал помощник президента Владимир Мединский.

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владимир путин, россия, украина, переговоры, мирные переговоры, сво