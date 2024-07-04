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Путин поприветствовал заявку Ирана на статус наблюдателя при ЕАЭС
Путин поприветствовал заявку Ирана на статус наблюдателя при ЕАЭС - 04.07.2024, ПРАЙМ
Путин поприветствовал заявку Ирана на статус наблюдателя при ЕАЭС
Россия одобряет поданную Ираном заявку на получение страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом рассказал российский президент... | 04.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-04T11:51+0300
2024-07-04T11:51+0300
2024-07-04T11:51+0300
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АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия одобряет поданную Ираном заявку на получение страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом рассказал российский президент Владимир Путин. "Государствами-членами организации рассматривается заявка Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС. Мы со своей стороны поддерживаем вас, безусловно", - сказал глава государства во время переговоров с Мохбером.Кроме того, российский лидер отметил, что соглашение о свободной торговле между Иранов и организацией также положительно скажется на укреплении экономического сотрудничества.Ранее утром Путин прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации отрудничества, где провел встречу с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.
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россия, иран, владимир путин
РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Путин поприветствовал заявку Ирана на статус наблюдателя при ЕАЭС
Путин: Россия поддерживает заявку Ирана о получении статуса наблюдателя при ЕАЭС
АСТАНА, 4 июл - ПРАЙМ. Россия одобряет поданную Ираном заявку на получение страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом рассказал российский президент Владимир Путин.
"Государствами-членами организации рассматривается заявка Ирана на получение статуса государства-наблюдателя при ЕврАзЭС. Мы со своей стороны поддерживаем вас, безусловно", - сказал глава государства во время переговоров с Мохбером.
Кроме того, российский лидер отметил, что соглашение о свободной торговле между Иранов и организацией также положительно скажется на укреплении экономического сотрудничества.
Ранее утром Путин прилетел в Астану для участия в саммите Шанхайской организации отрудничества, где провел встречу с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером.
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