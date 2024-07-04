https://1prime.ru/20240704/kia-849755576.html

В России появился обновленный Kia Carnival

В России появился обновленный Kia Carnival - 04.07.2024, ПРАЙМ

В России появился обновленный Kia Carnival

Обновленный Kia Carnival теперь доступен в России по цене от 4,7 миллиона рублей, передает издание auto.ru. | 04.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-04T15:07+0300

2024-07-04T15:07+0300

2024-07-04T15:07+0300

россия

kia

авто

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МОСКВА, 4 июл - ПРАЙМ. Обновленный Kia Carnival теперь доступен в России по цене от 4,7 миллиона рублей, передает издание auto.ru.Отмечается, что обновленные модели оснащены различными силовыми установками, включая дизельный двигатель объемом 2,2 литра с мощностью 194 л.с., гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового турбомотора с мощностью 245 л.с., а также бензиновый двигатель V6 GDI объемом 3,5 литра и мощностью 294 л.с.Автомобили прошли таможенную регистрацию и имеют русифицированные интерфейсы, беспроводную поддержку Android Auto и Apple CarPlay, а также различные опции, включая массажные сиденья и вентиляцию.Рестайлинговая модель Kia Carnival 2025 года отличается новым дизайном экстерьера с новыми фарами и широкой радиаторной решеткой, а также измененным интерьером с объединенной цифровой приборной панелью и мультимедийной системой.

https://1prime.ru/20240702/kia-849656447.html

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россия, kia, авто